HSRP Number Plate : चौदा लाख वाहने ‘एचएसआरपी’विना; सहाव्यांदा मुदतवाढ देऊनही वाहनधारकांचा अल्प प्रतिसाद

पुणे - पुण्यातील २४ लाखांहून अधिक वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लावणे अनिवार्य आहे. मात्र, त्यापैकी सुमारे दहा लाख वाहनांनाच प्रत्यक्षात नंबर प्लेट लावली आहे. नोंदणी झालेली संख्या १० लाख १७ हजार ८०४ आहे, तर सुमारे १४ लाख वाहने अद्यापही नंबर प्लेटपासून दूर आहेत. बुधवारी (ता. ३१) नंबर प्लेटच्या नोंदणीसाठी अंतिम तारीख आहे..राज्य परिवहन विभागाने वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट लावण्यासाठी आतापर्यंत सहा वेळा मुदतवाढ दिली. मात्र, पुण्यातील सुमारे ३५ टक्के वाहनांनाच नंबर प्लेट लावली आहे. नंबर प्लेट लावण्यासाठी पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे (आरटीओ) नोंद असलेल्या २४ लाख २८ हजार ५८९ वाहनांपैकी केवळ १० लाख ५४२ वाहनांना प्रत्यक्षात नंबर प्लेट लावण्यात आली, तर १० लाख १७ हजार ८०४ वाहनधारकांनी नोंदणी केली आहे..६४ शासकीय कार्यालयांना पत्रपुणे 'आरटीओ'ने वाहनांना नवीन नंबर प्लेट लावण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांना साद घातली आहे. पुण्यातील ६४ शासकीय कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी वाहनाला नवीन नंबर प्लेट लावावे, असे पत्र लिहिले आहे. यात ३१ डिसेंबरच्या आत नंबर प्लेट लावावी, असे म्हटले आहे..वाहनधारकांचा अल्प प्रतिसादनवीन नंबर प्लेटसाठी वाहनधारकांमध्ये इच्छेचा अभाव, अपुरा प्रतिसाद, ऑनलाइन नोंदणीत येणाऱ्या अडचणी, उशिरा मिळणाऱ्या प्लेट, अतिरिक्त रक्कम घेणारे केंद्रचालक आदी कारणांचा परिणाम नंबर प्लेट लावण्यावर झाला आहे. नंबर प्लेट लावली नसली, तरीही कारवाई होणार नाही. या मानसिकतेमुळे वाहनधारकांनी पाठ फिरवली आहे..आतापर्यंत अनेकदा मुदतवाढ देऊनही वाहनधारकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. आता मुदतवाढ न मिळाल्यास ३१ डिसेंबरनंतर 'एचएसआरपी' नसलेल्या वाहनांवर कारवाई करणार आहोत.- स्वप्नील भोसले, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे.