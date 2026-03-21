Urali Kanchan News : एमआयटी एडीटी–रायन सहकार्याने विद्यार्थ्यांसाठी नवोन्मेष आणि तंत्रज्ञान शिक्षणाची नवी दिशा

सुनील जगतापउरुळी कांचन : एमआयटी आर्ट, डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ,लोणी-काळभोर,पुणे आणि रायन आंतरराष्ट्रीय संस्था समूह यांच्यात शैक्षणिक सहकार्य,नवोन्मेषाधारित शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांना अनुभवात्मक शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. .एमआयटी शैक्षणिक संकुलातील इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनच्या प्रा.एच.के.व्यास सभागृहात दोन्ही संस्थांच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा करार औपचारिकरीत्या संपन्न झाला..या सहकार्याद्वारे शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण यांमध्ये शैक्षणिक दुवा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार असून,डिझाईन थिंकिंग,तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष यांचा प्रारंभिक शिक्षणात समावेश करण्यावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्यामाध्यमातून कार्यशाळा,प्राध्यापकांचे मार्गदर्शन,शैक्षणिक भेटी तसेच एमआयटी एडीटी विद्यापीठातील मेकर्स्पेस व इनोव्हेशन लॅब्ससारख्या आधुनिक सुविधा विद्यार्थ्यांसाठी खुल्या करण्यात येणार आहेत.रायन इंटरनॅशनल ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स ही देशातील अग्रगण्य शैक्षणिक संस्था असून,देशातील २० राज्ये व ४० शहरांमध्ये १५० हून अधिक शाळांद्वारे सुमारे २.५ लाख विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहे..शैक्षणिक गुणवत्ता,व्यक्तिमत्त्व विकास आणि क्रीडा,कला,नेतृत्व व सामाजिक सहभाग यांसारख्या सहशैक्षणिक उपक्रमांद्वारे सर्वांगीण शिक्षण देण्यासाठी ही संस्था ओळखली जाते..ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची दारे खुली.या कार्यक्रमास रायन इंटरनॅशनल ग्रुपतर्फे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद शर्मा,समूहाच्या शैक्षणिक बाबींच्या उपाध्यक्षा निधी थापर,उपाध्यक्ष तथा व्यवसाय प्रमुख जॉन अॅलेक्स उपस्थित होते.एमआयटी एडीटी विद्यापीठातर्फे प्र-कुलगुरू डॉ.नचिकेत ठाकूर,सहयोगी अधिष्ठाता डॉ.दंडेश्वर बिसोयी,विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ.महेश चोपडे यांच्यासह इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाईनचे सर्व प्राध्यापक यावेळी उपस्थित होते..एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे डॉ.नचिकेत ठाकूर म्हणाले,"विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष डॉ.मंगेश कराड यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या या सामंजस्य करारातून दोन्ही संस्थांची भविष्योन्मुख,सर्जनशील व कौशल्याधारित शिक्षण देण्याची सामायिक दृष्टी स्पष्ट होत असून,विद्यार्थ्यांना डिझाईन-आधारित समस्या निराकरण पद्धती आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा लवकर परिचय मिळणार आहे..बदलत्या जागतिक करिअर संधींसाठी विद्यार्थ्यांना सक्षम करण्याच्या दिशेने हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे." कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी रन्शिल मल्होत्रा यांनी परिश्रम घेतले.