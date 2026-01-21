पुणे

Pune Accident News : सोसायटीच्या आवारात भरधाव मोटारीची धडक, पाच वर्षीय मुलाचा मृत्यू

Child death in car accident : लोणी काळभोर येथील जॉय नेस्ट सोसायटीत भरधाव मोटारीच्या धडकेत खेळणाऱ्या पाच वर्षीय मुलाचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या हृदयद्रावक घटनेने परिसरात शोककळा पसरली असून मोटार चालकाविरुद्ध लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सोसायटीच्या आवारात खेळणाऱ्या पाच वर्षीय मुलाचा भरधाव मोटारीच्या धडकेत दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही हृदयद्रावक घटना लोणी काळभोर परिसरातील जॉय नेस्ट सोसायटीत सोमवारी (ता. १९) दुपारी घडली. या प्रकरणी मोटार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

