कथेतून मानवी जीवनाचे यथार्थ दर्शन घडते : परीट

नगर तालुका : कथा या समाजाचा आरसा असून, त्यातून मानवी जीवनाचे यथार्थ दर्शन घडते. सामाजिक, नैतिक, राजकीय व सांस्कृतिक परिवर्तन कथांमधून प्रतिबिंबित होत असते. त्यामुळे माणसाला सामूहिक जगण्याची जाणीव होते, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध कथाकार बाबा परीट यांनी केले.
चिचोंडी पाटील येथील प्रबोधन मंच व स्वातंत्र्यवीर सावरकर वाचनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘प्रबोधन व्याख्यानमाले’तील तिसरे पुष्प गुंफताना ‘कथा तुमच्या-आमच्या’ या विषयावर ते बोलत होते.
परीट म्हणाले, कथेमध्ये केवळ दुःख, अडचणी किंवा विनोद नसून समाजपरिवर्तनाचे संकेतही असले पाहिजेत. ग्रामीण जीवनाचा बदलता बाज अनेक कथाकार प्रभावीपणे मांडत आहेत. वरवरचे जीवन बदलले असले, तरी संस्कृती, परंपरा आणि नातीगोती अजूनही टिकून आहेत. या वास्तवाचे सकस चित्रण कथेतून घडले पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी डॉ. ययाती फिसके यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. सृष्टी पाचारणे हिने पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. आरिफ बेग यांनी सूत्रसंचालन केले. सामुदायिक पसायदानाने व्याख्यानमालेची सांगता झाली.

