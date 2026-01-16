खंडाळा -शहरातील ओढ्या लगत मानवी कवटी व होडे सापडल्याने खळबळ
खंडाळ्यात आढळली
मानवी कवठी, हाडे
खंडाळा, ता. १६ : येथे एका अनोळखी व्यक्तीची मानवी कवटी व हाडे आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली. घटनेची नोंद खंडाळा पोलिस ठाण्यात आकस्मित मृत्यू म्हणून झाली आहे. येथील कायरखळा भागातील शिवारातल्या ओढ्यालगत ही मानवी कवटी व हाडे आढळून आली. तेजस पवार व याचा मित्र असे दोघे फिरायला गेले असता, हा प्रकार उघडीस आला. त्यानंतर फिर्यादीने तत्काळ पोलिसांना फोनवरून माहिती दिली. त्यानंतर पोलिस निरीक्षक सुनील शेळके यांनी भेट दिली. ठसे तज्ज्ञाला घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. दरम्यान ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदन करण्यात आले असून, घटनेची फिर्याद तेजस दादासाहेब पवार (रा. बावडा, ता. खंडाळा) यांनी दिली आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संतोष म्हस्के तपास करीत आहेत.
