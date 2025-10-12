Pune Crime : पुण्यात पश्चिम बंगालमधील तरुणींची वेश्याव्यवसायातून सुटका, दलाल अटकेत

पुणे : ब्युटी पार्लरमध्ये काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून पश्चिम बंगालमधील तरुणींना पुण्यात आणत वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त करणाऱ्या दलालाला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी पश्चिम बंगालमधील दोन तरुणींची सुटका केली. तरुणींनी पोलिस नियंत्रण कक्षाला फोन करून याबाबतची माहिती दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकून दोन तरुणींची सुटका केली..Pune Health News : कोथरूडमध्ये साथीचा उगम अद्याप अज्ञात, पाणी दूषित असल्याची शक्यता.राजू चिद्रवार-पाटील (वय २५, रा. आंबेगाव पठार, धनकवडी) असे अटक केलेल्या दलालाचे नाव आहे. त्याची पत्नी मीरावर गुन्हा दाखल केला असून, ती फरार झाली. याबाबत एका २२ वर्षीय तरुणीने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. आरोपी राजू चिद्रवार आणि त्याची पत्नी मीरा यांनी पश्चिम बंगालमधील दोन तरुणींना पुण्यात ब्युटी पार्लरमध्ये काम लावून देते, अस आमिष दाखविले. दोघी पश्चिम बंगालमधील गावाहून पुण्यात आल्या. .ब्युटी पार्लरमध्ये कामाला न लावता तरुणींना वेश्याव्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केले. दोघींनी नकार दिल्यानंतर त्यांना डांबून ठेवले. त्यांना धमकावून शिवीगाळ केली. मारहाण करून छळ केला, तसेच त्यांना उपाशी ठेवले. या तरुणीने संधी साधून मोबाईलवरून पोलिसाच्या नियंत्रण कक्षात संपर्क साधला..त्यानंतर भारती विद्यापीठ ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राहुलकुमार खिलारे यांनी तपास पथकाला तरुणींचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकून आरोपी चिद्रवारच्या ताब्यातून फिर्यादी तरुणीसह दोघींची सुटका केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.