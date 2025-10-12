पुणे

Pune Crime : पुण्यात पश्चिम बंगालमधील तरुणींची वेश्याव्यवसायातून सुटका, दलाल अटकेत

Human Trafficking : ब्युटी पार्लरमध्ये नोकरीचे आमिष दाखवून पश्चिम बंगालमधील तरुणींना वेश्याव्यवसायात ढकलणाऱ्या दलालाला पुणे पोलिसांनी अटक केली व दोन तरुणींची सुटका केली.
Pune Crime

Pune Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : ब्युटी पार्लरमध्ये काम मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून पश्चिम बंगालमधील तरुणींना पुण्यात आणत वेश्याव्यवसायास प्रवृत्त करणाऱ्या दलालाला भारती विद्यापीठ पोलिसांनी अटक केली. पोलिसांनी पश्चिम बंगालमधील दोन तरुणींची सुटका केली. तरुणींनी पोलिस नियंत्रण कक्षाला फोन करून याबाबतची माहिती दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी छापा टाकून दोन तरुणींची सुटका केली.

Loading content, please wait...
pune
crime
Crime Against Woman
Human Trafficking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com