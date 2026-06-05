पुणे

Ghodegaon Crime : पत्नीला मुलांसह आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी नवरा व दिर यांना घोडेगाव पोलीस ठाण्याकडून अटक

कौंटुबिक कारणावरून पत्नीने मुलांसह संपविले जीवन.
Crime

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Esakal

चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव - घोडेगाव पोलीस ठाणे हद्दीत 03 जून रोजी (करवंदेदरा, वालकोळीवाडी, गोहे बुद्रुक, ता. आंबेगाव) या गावच्या हद्दीत गावकीचे विहीरीत आश्विनी तानाजी वालकोळी (वय-28 वर्षे) अक्षिदा तानाजी वालकोळी (वय-05 वर्षे) कार्तिक तानाजी वालकोळी (वय-03 वर्षे) सर्व रा. वालकोळीवाडी, गोहे बुद्रूक यांचा पाण्यात बुडुन मृत्यू झाला. या प्रकरणी आत्महत्येचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी तिचे पती तानाजी शंकर वालकोळी, सासु सिताबाई शंकर वालकोळी, दिर शिवाजी शंकर वालकोळी, जाऊ सुनिता शिवाजी वालकोळी (सर्व रा.वालकोळीवाडी, गोहे बुद्रुक) यांच्यावर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणीचा गुन्हा घोडेगाव पोलीस ठाण्यात दाखल झाला आहे. याप्रकरणी पती व दिरास घोडेगाव पोलिसांनी अटक केली आहे.

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