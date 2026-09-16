पत्नीच्या प्रियकराचा खून;
पतीस उच्च न्यायालयातून जामीन
सोलापूर, ता. १५ : मंगळवेढा तालुक्यातील सलगर बुद्रुक येथील सागर मनोहर इंगोले यांच्या खूनप्रकरणी आरोपी सुभाष श्रीमंत होनमुके (रा. मुरळी, ता. मंगळवेढा) यास उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडून जामीन मंजूर झाला आहे.
सागर मोबाईल शॉपी चालवत होता. सुभाषची पत्नी मोबाईल रिचार्जसाठी त्याच्याकडे येत होती. त्यातून दोघांचे प्रेमसंबंध जुळल्याचा आरोप आहे. २५ एप्रिल २०२५ रोजी सागर घरी आला नाही. दुसऱ्या दिवशी तो सुभाषच्या वस्तीवर जखमी अवस्थेत पडल्याची माहिती त्याचे वडील मनोहर इंगोले यांना मिळाली. ते अन्य लोकांसह तेथे गेले असता सागरचा मृत्यू झाल्याचे आढळले. त्याच्या सर्वांगावर जखमा होत्या. याबाबत मनोहर इंगोले यांनी मंगळवेढा पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यानुसार सुभाषला अटक केली.
सुभाषने जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, पंढरपूर सत्र न्यायालयाने तो फेटाळला. त्यानंतर ॲड. रितेश थोबडे यांच्यामार्फत त्याने जामिनासाठी अर्ज केला. सुनावणीवेळी पोलिसांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून प्रथमदर्शनी ही घटना पूर्वनियोजित नसल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षातर्फे करण्यात आला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सुभाषचा जामीन मंजूर केला. आरोपीतर्फे ॲड. रितेश थोबडे व ॲड. महादेव गायकवाड यांनी काम पाहिले.
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