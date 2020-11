मटन  बनवण्यास उशीर झाला म्हणून, नवऱ्याने पाडले बायकोचे दात

औंध(पुणे) : मांसाहारी जेवण बनवण्यास दिड तास लागेल असे सांगितल्याने चिडलेल्या पतीने पत्नीच्या तोंडावर ठोसा मारल्याने दात पडून जखमी झाल्याची घटना औंध येथे घडली आहे. यासंदर्भात चाळीस वर्षीय महिलेने पतीविरुद्ध चतु:शृंगी पोलीस ठाण्यांतर्गत असलेल्या औंध पोलिस चौकीत तक्रार दिली असून पोलिसांनी प्रभाकरन नाडर (वय ४५) याच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा संबंधित जोडपे हे औंधगाव येथे रहायला असून तीन दिवसांपूर्वी महिलेचा पती प्रभाकरनने मद्य प्राशन करून मटन घेऊन घरी आला व पत्नीला लवकर बनवण्यास सांगितले.पत्नीच्या हातात इतर काम असल्याने मांस बनवण्यास दीड लागेल असे सांगितले. ''पत्नी आपले ऐकत नाही याचा राग आल्याने प्रभाकरनने पत्नीला शिवीगाळ करून तोंडावर हाताच्या ठोशांनी मारहाण केली. या मारहाणीत तोंडावर ठोसा मारला गेल्याने महिलेचे दात पडले असून संबंधित पतीवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.पुढील तपास चतु:शृंगी पोलीस करत आहेत. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

