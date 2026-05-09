दहा लाख रुपयांसाठी पत्नीस घरातून हाकलले

दहा लाखांसाठी पत्नीस घराबाहेर काढले
सोलापूर : नवीन घर घेण्यासाठी माहेरहून दहा लाख रुपये आणावेत, या मागणीसाठी पतीने पत्नीस मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी देत घरातून हाकलून दिल्याची घटना वसंत नगर पोलिस लाइन येथे घडली. याप्रकरणी सदर बझार पोलिस ठाण्यात विशाल अंबादास बनसोडे (वय ३६) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी तेजस्विनी विशाल बनसोडे (वय ३१) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, दोन मुली झाल्यानंतर मुलगा झाला नाही म्हणून विशाल हा त्रास देत होता. त्याला दारूचे व्यसन असून तो वारंवार शिवीगाळ व मारहाण करीत असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.
अवंती नगरात तरुणास पाइपने मारहाण
सोलापूर : दुचाकी बंद पडल्याने रस्त्याकडेला उभ्या असलेल्या तरुणास तिघांनी लोखंडी पाइप व लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याची घटना अवंती नगरातील अरविंद धाम पोलिस वसाहतीसमोर घडली. याप्रकरणी फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात अजय देवराम पाडवी व अन्य दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. फिर्यादी अनुराग महेश मोरे (वय २३) हे दुचाकी बंद पडल्याने ती पाहत उभे असताना आरोपींनी ‘तू येथे का उभा आहेस’ अशी विचारणा करत शिवीगाळ केली. त्यानंतर लोखंडी पाइप, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
