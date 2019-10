पिंपरी : पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत पतीने डोक्‍यात दगड घालून पत्नीचा खून केला. सोमवारी (ता. 14) सायंकाळी पाचच्या सुमारास भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली. कावेरी अतिश काळे (35, रा. गुळवे वस्ती झोपडपट्टी, भोसरी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. तर अतिश गुळवे असे आरोपी पतीचे नाव आहे. अतिश हा त्याच्या पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घ्यायचा. यावरुन दोघांमध्ये नेहमी भांडण व्हायचे. सोमवारी सायंकाळी दोघेही घरी असताना त्यांच्यात पुन्हा भांडण झाले. या भांडणात अतिशने पत्नी कावेरी यांच्या डोक्‍यात घातला. यामध्ये गंभीर जखमी झाल्याने त्यांचा मृत्यू झाला असून या घटनेनंतर अतिश फरारी झाला आहे. घटनेची माहिती मिळताच भोसरी पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली.

