पुणे

बियाणे

बियाणे
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महाबीजच्या बियाणांची थेट तालुकास्तरावर वितरण

सातारा, ता. २३ : जिल्ह्यातील पशुधनासाठी शेतकऱ्यांना चारा बियाण्यांचे मोठ्या प्रमाणावर वाटप सुरू केले आहे. जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा वार्षिक योजनेतून २०२६-२७ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळकडून (महाबीज) खरेदी करण्यात आलेली ही बियाणे थेट तालुकास्तरावरील पंचायत समित्या आणि शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यांपर्यंत वितरित करण्यात आली आहेत.
या मोहिमेत प्रामुख्याने हायब्रीड चारा बाजरी, गोड ज्वारी आणि मका यांसारख्या उच्च उत्पन्न देणाऱ्या बियाण्यांचा समावेश आहे. यामध्ये एकूण सात हजार ३०६ किलो हायब्रीड चारा बाजरी, दहा हजार ७२५ किलो हायब्रीड गोड ज्वारी, २५ हजार ८ किलो हायब्रीड मका आणि २३ हजार १७२ किलो हायब्रीड चारा मका ही बियाणे वितरणासाठी उपलब्ध करून दिले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व पशुपालकांनी परिसरातील शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी संपर्क साधावा आणि हे बियाणे आपल्या ताब्यात घ्यावे. पावसाचे आगमन होताच ही बियाणे त्वरित पेरणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे, जेणेकरून चाराटंचाईची बिकट परिस्थिती उद्‍भवणार नाही आणि जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता सुरक्षित राहून पशुपालकांचे होणारे नुकसान टाळता येईल. दुष्काळजन्य संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि पशुधन वाचवण्यासाठी पशुपालकांनी या योजनेचा जास्तीतजास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा उपआयुक्त डॉ. दिनकर बोर्डे यांनी केले आहे.

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