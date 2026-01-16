पाचगणी : स्वच्छतेत देशात अव्वल असलेल्या पाचगणीच्या मुख्य बाजारपेठेत घाणीचे साम्राज्य; सार्वजनिक मुतारीचे पाणी रस्त्यावर!
पाचगणीच्या बाजारपेठेत घाणीचे साम्राज्य
स्वच्छतागृहाच्या पाण्यामुळे दुर्गंधी; पर्यटकांसह ग्राहक चालतात नाक मुठीत धरून
पाचगणी, ता. १६ : स्वच्छतेच्या बाबतीत देशपातळीवर सातत्याने आपला डंका वाजवणाऱ्या पाचगणी शहराला सध्या एका गंभीर समस्येने ग्रासले आहे. शहराची मुख्य बाजारपेठेत सार्वजनिक स्वच्छतागृहाचे पाणी थेट रस्त्यावर वाहत असल्याने नागरिकांना दुर्गंधीला सामोरे जावे लागत आहे. शहराच्या मुख्य बाजारपेठेतील ही स्थिती पाहून संताप व्यक्त होत आहे.
नव्या कारभाऱ्यांनी ही समस्या तातडीने सोडवावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
पाचगणीची ही बाजारपेठ केवळ स्थानिक लोकांसाठीच नाही, तर देश-विदेशातून येणाऱ्या पर्यकांसाठीही आकर्षणाचे केंद्र असते. येथे भाजीपाला, फळे आणि मांस विक्रीची मोठी दुकाने आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून स्वच्छतागृहाचे पाणी रस्त्यावर येत असल्याने परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. यामुळे खरेदीसाठी येणारे ग्राहक नाक मुठीत धरून चालत असून, व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावरही याचा विपरीत परिणाम झाला आहे.
रस्त्यावर साचलेल्या या सांडपाण्यामुळे पादचारी, विशेषतः महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ये-जा करणे जिकिरीचे झाले आहे. साचलेल्या पाण्यामुळे रस्ता निसरडा झाला असून, अपघाताची भीती वाढली आहे. स्वच्छतेत अव्वल असणाऱ्या शहरात अशाप्रकारे उघड्यावर सांडपाणी वाहणे हे आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक मानले जात आहे.
पालिकेत नवे पदाधिकारी आणि प्रशासन रुजू झाल्यामुळे शहराच्या समस्या सुटतील, अशी अपेक्षा नागरिकांना आहे. मात्र, वारंवार तक्रारी करूनही या स्वच्छतागृहाच्या दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
कोट -
पाचगणीने स्वच्छतेत देशात नाव कमावले आहे, ही आमच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे; पण मुख्य बाजारपेठेतच अशी अस्वच्छता असेल, तर पर्यटकांसमोर काय प्रतिमा जाईल? नवीन प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना करावी.
- अविनाश भोसले, नागरिक
चौकट
-------------
स्वच्छ पाचगणीला ‘डाग’ नको
पाचगणी पालिकेने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशपातळीवर अनेक पुरस्कार पटकावले आहेत. शहराच्या सौंदर्याचे गोडवे गायले जात असताना बाजारपेठेतील ही विदारक स्थिती ‘दिव्याखाली अंधार’ असल्याचे दर्शवते. हे सांडपाणी वेळीच न थांबवल्यास साथीचे आजार पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पाचगणी ः भाजी मार्केटमध्ये स्वच्छतागृहांचे पाणी रस्त्यावर येत आहे. (रविकांत बेलोशे ; सकाळ छायाचित्रसेवा)
