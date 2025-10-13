पुणे

Baramati News : तर दोन हजार वाहनांसह बारामतीचा चक्का जाम करणार; हायवा संघटनेचा प्रशासनाला इशारा

बारामती शहरात 24 तास वाहतूकीस परवानगी न दिल्यास आपल्या दोन हजार वाहनांसह येत्या गुरुवारी (ता. 16) सर्व वाहन व्यावसायिक बारामतीत चक्का जाम करणार आहेत.
मिलिंद संगई
