भ्रमरकथा - मानसी होळेहोन्नूर
आस्क्रीम, चहा आणि बरंच काही...
लीड
‘‘खरंतर मला यावेळी चहा हवा होता, पण तुझ्या मित्रानं इथं आइस्क्रीम पार्लरमध्ये बोलावलं,’’ अमाया म्हणाली. ‘‘बघ माझा मित्र किती बिझनेस माइंडेड आहे, त्यामुळे चहा, कॉफी घ्यायला दुसरीकडे कुठं जाण्यापेक्षा इथंच बोलावलं तुला.,’’ विक्रमनं आपल्या मित्राची बाजू घेतली. ‘‘अरे पण प्रोफाइलमध्ये तर तो आर्किटेक्ट आहे असं लिहिलं होतं, आणि आम्ही फोनवर बोललो तेव्हा या पार्लरबद्दल काहीच बोलला नाही तो...’’ ‘‘वा! हे बरं आहे, आर्किटेक्टनं आइस्क्रीम पार्लर काढायचं नाही असं कुठं लिहिलं आहे का?’’
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‘‘पहिल्या भेटीत कोणी आइस्क्रीम पार्लरमध्ये बोलवतं का?’’ स्वतःचा वैताग फोनवर मैत्रिणीला ऐकवत अमाया दुकानापाशी जाऊन थांबली. ‘‘खरंतर शनिवारी साडेचार ही काय आइस्क्रीम खायची वेळ आहे का? मान्य आहे उन्हाळा आहे; तरी ते म्हणतात ना चहाला वेळ नसते पण वेळेला मात्र चहा पाहिजे. पण काय करणार? वेळ आणि जागा बदलायची यातलं एक अक्षर जरी काढलं असतं तरी आईनं पुढचे चार महिने ऐकवलं असतं. लग्नच करायचं नाही म्हणून सगळे बहाणे वगैरे. आता मला लग्न करायचं नाहीये हा पण निष्कर्ष तिनंच काढला. आज तर तिनं हाइट केली यार... मला म्हणते, आज ४ तारीख आहे, तू बघत असलेला हा २२वा मुलगा आहे, त्यानं तुला बोलावलंपण आहे चार वाजता, आणि चार तुझा भाग्यांक आहे. त्यामुळे यावेळी नक्की जमणार बघ. त्यावर मी तिला म्हणले, आई चार वाजता नाही साडेचारला बोलावलंय. तर काय म्हणाली माहितीये? पाचच्या आधीची वेळ चारच समजली जाते. मी किती मुलांना भेटले आहे याचा काऊंट ठेवला आहे यार तिनं!’’
मैत्रिणीला दुसरा फोन आला म्हणून तिनं फोन बंद केला, पण तरीही जे महत्त्वाचं होतं ते सांगून झालं, त्यामुळे अमायाला जरा हुश्श झालं होतं. मोबाईल हातात होता तरी वेळ बघायला तिनं मनगटावरच्या स्मार्ट वॉचमध्येच पाहिलं... ४ वाजून ३१ मिनिटं. ही उशिरा पोहोचू नये म्हणून आईनं तिला साडेतीनलाच पिटाळलं होतं. पहिल्या वेळीच उशिरा येणाऱ्या मुलाकडून अजून काय अपेक्षा करायच्या असं पुटपुटत असताना तिला एकदम मांजर दिसली. काळं-पांढरं रंगाचं मांजर... पिल्लू म्हणावं इतकं लहानही नव्हतं आणि मोठं म्हणावं इतकं मोठंही वाटत नव्हतं. यंग अडल्ट असं म्हटलं पाहिजे त्याला असा विचार करत ती मांजराला गोंजारायला जाणार तितक्यात ‘‘अमाया ना तू?’’ अशी हाक कानावर पडली. ती वळली तर शाळेतला जीएस, एकेकाळचा तिचा क्रश समीर होता. आता या समीरसमोर विक्रमला भेटायचं तिला एकदम टेंशनच आलं.
‘‘अरे किती वर्षांनी भेटतेयस...!’ एकदम मिठी मारत तो म्हणाला.
‘‘अरे मी इथंच असते. तूच दहावीनंतर कोटाला गेला होतास, नंतर काय मग आयआयटीमध्ये होतास ना? तू इथं कसा काय?’’
‘‘तसा मी मुंबईत असतो नोकरीला. पण हे पार्लर मी आणि माझ्या मित्रानं मिळून सुरू केलंय. उद्या नोकरीचा कंटाळा आला, तर दुसरं काहीतरी पाहिजे ना? आणि तेही सपोज चाललं नाही, तर किमान आइस्क्रीम खाऊन तरी पोट भरेल ना?’’ असं म्हणत त्यानं टाळीसाठी हात पुढे केला.
‘‘आयआयटीमध्ये जाऊनपण तुझ्या जोकची लेव्हल काही सुधरली नाहीये.’’ त्याच्या हातावर टाळी मारत तिनं एक टोला सुनावला.
‘‘तूपण काही बदलली नाहीयेस, अजूनही तेवढीच फटकडी आहेस की. ये की आत मस्त गप्पा मारू, तुझ्याकडून घेणार नाही आइस्क्रीमचे पैसे!’’
‘‘छ्या, म्हणजे माझा डबल लॉस झाला. फुकटचं आइस्क्रीम तर गेलंच, उलट आज माझ्याच पैशांनी तुझ्याच दुकानात आइस्क्रीम खावं लागणार आहे कोणा विक्रम नावाच्या इसमासोबत!’’
‘‘ओहऽऽ म्हणजे तू आहेस ती विक्रमची स्पेशल गेस्ट!’’
अमायानं एकदम गोंधळून त्याच्याकडे बघितलं.
‘‘चिल, विक्रम माझा पार्टनर आहे या व्हेंचरमधला! त्यामुळे काळजी करू नकोस. तुला आजच्या आइस्क्रीमचे पैसे द्यावे लागणार नाहीत.’’
आत्तापर्यंतच्या बोलण्यावरून बरा वाटलेला मुलगा चक्क जुन्या क्रशचा मित्र निघावा हे कारण नकाराला कसं ठरेल हा मनातला विचार मनातच दाबत ती म्हणाली, ‘‘तुझ्या मित्राला वेळ नाही पाळता येत का रे?’’
‘‘असं नाही गं, इन फॅक्ट त्याला उशीर होत होता म्हणून तर त्यानं मला सांगितलं इकडं यायला. तुझा फोन लागत नव्हता असं म्हणाला तो.’’
‘‘उगाच काहीही फेकतो, मी माझ्या मैत्रिणीशी बोलत होते इतका वेळ, आणि मला काही कॉल वेटिंग वगैरे अलर्ट आला नाही.’’
‘‘ते तुम्ही दोघं तुमचं बघून घ्या. पण तो येईपर्यंत आपण इथंच थांबणार आहोत का? किती गरम होतय, आत मस्त एसीमध्ये बसून बोलू की.’’
ते दोघं आत आले आणि त्यांच्याबरोबर ते मांजराचं पिल्लूही आत आलं. ते आत आले तरी त्याला चक्क कोणी हाकललं नाही, जणू काही ते मांजर त्यांचं नेहमीचं गिऱ्हाईक असावं किंवा त्या जागेचा भाग असावं.
‘‘बरं तू कोणतं आइसक्रीम घेणार?’’
‘‘तुमचं कोणतं आइस्क्रीम चांगलं असतं?’’
‘‘सगळेच फ्लेव्हर असं म्हटलं तर मारणार नाहीस ना?’’
‘‘प्लीज. बरं मग तू कोणतं घेशील?’’
‘‘आईला तिची सगळीच मुलं आवडतात ना, तसंच आमच्याकडचे सगळे फ्लेव्हर्स मला आवडतात.’’
‘‘अवघड आहेस बाबा तू. खरंतर मला यावेळी चहा हवा होता, पण तुझ्या मित्रानं इथं बोलावलं. आता तूच ठरव आणि मागव माझ्यासाठी काहीतरी.’’
‘‘बघ माझा मित्र किती बिझनेस माइंडेड आहे, त्यामुळे चहा, कॉफी घ्यायला दुसरीकडे कुठं जाण्यापेक्षा इथंच बोलावलं तुला.’’
‘‘अरे पण प्रोफाइलमध्ये तर तो आर्किटेक्ट आहे असं लिहिलं होतं, आणि आम्ही फोनवर बोललो तेव्हा या पार्लरबद्दल काहीच बोलला नाही तो.’’
‘‘वा! हे बरं आहे, आर्किटेक्टनं आइस्क्रीम पार्लर काढायचं नाही असं कुठं लिहिलं आहे का?’’
‘‘मी असं थोडीच म्हणाले? पण त्याची नोकरी आहे असे लिहिलं होतं म्हणून माझं जरा कन्फ्युजन झालं.’’
‘‘अगं हे मुळात आमचं दोघांचं नाही, तर चौघांचं व्हेंचर आहे. विक्रमही माझ्यासारखाच पार्टनर आहे.’’ इतकं बोलून समीर उठला आणि आमची स्पेशल ऑर्डर देऊन आला.
‘‘अमाया शाळेपासून एक प्रश्न विचारायचा होता, आता विचारू का?’’
‘‘फ्रेंडशिप वगैरे नाही ना मागणार?’’ अमायानं जोरात हसत त्याला विचारलं.
‘‘पण मला वाटलं आपण फ्रेंड्स आहोत,’’ आणि मग तिच्याकडे बघत डोळे मिचकावत त्यानं विचारलं, ‘‘या अमाया नावाचा अर्थ काय होतो?’’
‘‘अमृत आणि जया यांचं जॉइंट व्हेंचर,’’ अमायानं शक्य तितक्या गंभीरपणे सांगायचा प्रयत्न केला.
‘‘खरंच? इतकाच अर्थ होतो? मला वाटायचं कसले भारी आहेत हिचे आई-बाबा, कसलं भारी नाव ठेवलं आहे.’’
‘‘ओय ते भारीच आहेत, जरी मला माझं नाव आणि त्यामागचं कारण आवडत नसलं तरी. बाकी काय काय अर्थ आहेत वेगवेगळ्या भाषांमध्ये, पण त्यांनी नाव ठेवताना इतकाच विचार केला होता.’’
‘‘नशीब, अजमाया नाही ठेवलं! जस्ट जोकिंग...’’ नेहमीसारखा त्यानं हात पुढे केला.
‘‘मीपण तोच विचार करते, अजमायापेक्षा अमाया परवडलं. ते जाऊ दे, तुझा मित्र कधी येणार? तो नाही तर किमान आइस्क्रीम तरी येऊ दे.’’ हातातल्या घड्याळाकडे बघत अमायानं विचारलं.
‘‘जुन्या मैत्रिणीची चहाची फर्माईश पूर्ण करायला थोडा वेळ लागेलच ना. आमचं आत छोटं किचन आहे, येतीलच ते चहा घेऊन.’’ त्याचं वाक्य संपायच्या आतच तीन कप चहा आलाही टेबलवर. बाकीच्या दोन टेबलवरच्या लोकांच्या भुवया वर झालेल्या तिला दिसल्या, पण चहा मिळतोय या आनंदात तिनं सगळ्याकडे दुर्लक्ष केलं.
‘‘तिसरा कप? म्हणजे विक्रम कुठे आहे?”
“तू विक्रमचा फोटो बघितला होतास ना? तरी ओळखलं नाहीस?’’ आणि मग एकदम चहा घेऊन येणाऱ्याकडे बघून म्हणाला, ‘‘बास झाली भंकस आता. ये बस इकडे.’’
अमाया भयंकर खजील झाली होती, पण समीर समोर असताना ती सर्व्ह करणाऱ्या वेटरकडे का बघणार होती.
‘‘आवरा, तुम्ही तर माझा पार बकरा सॉरी बकरी बनवली की रे!’’
‘‘सॉरी अमाया,’’ तिसऱ्या खुर्चीवर बसत विक्रम म्हणाला. ‘‘हा सगळा याचाच प्लॅन. मी आज एका मुलीला भेटणार आहे हे कळल्यावरच त्यानं भंकस करायला सुरुवात केली, आणि त्यात त्या मुलीचं नाव अमाया आहे हे कळल्यावर तर तो सुटलाच. आय ॲम रिअली सॉरी!’’
समीरच्या पाठीत गुद्दा घालत अमाया म्हणाली, ‘‘कसला आहेस यार तू, वैतागून मी निघून गेले असते तर?’’
इतक्यात ते मांजर विक्रमच्या मांडीवर येऊन बसलं.
‘‘ओह तूपण मांजरप्रेमी आहेस? मलापण मांजरं खूप आवडतात. मी या मांजराच्या जवळ जाणार होते तितक्यात समीर भेटला.’’
‘‘हे असंच एक भटकं मांजर आहे, पण फार गोंडस आहे. माझ्यामुळे अनऑफिशियल पेट आहे या जागेचं!’’ विक्रम म्हणाला.
त्या मांजराच्या पोटवरून हात फिरवत अमाया म्हणाली, ‘‘कसले क्युट आहे, ओरिओ बिस्किटासारखं.’’
‘‘दोन मांजरप्रेमी भेटले की कुत्राप्रेमींनी तिथून काढता पाय घ्यायचा असतो असं म्हणतात. तसंही तुमच्या चहा कार्यक्रमात आता माझा रोल संपला.’’ समीर त्याचा चहाचा कप घेऊन उठत म्हणाला.
‘‘थँक गॉड इतकं तरी तुझं तुला कळलं.’’ अमाया आणि विक्रम एकदमच बोलले.
‘‘लग्नात मला बोलवायला विसरू नका...’’
‘‘नमुना आहे हा अगदी,’’ पाठमोऱ्या समीरकडे बघत अमाया म्हणाली.
‘‘तो एंगेज्ड आहे. त्यामुळे आता या दुसऱ्या नमुन्याची ओळख करून घेतेस का?’’ एकदम उभा राहत विक्रम म्हणाला, ‘‘मी विक्रम, आर्किटेक्ट आहे, पण स्वयंपाक करायला प्रचंड आवडतो. घरात किमान तीन मांजरं तरी असावीत असं वाटतं. आता या इंट्रोनंतर इथं थांबायचं की जायचं हे तू ठरवू शकतेस! आणि हो, तो चहा मीच केला आहे.’’
पटकन अमाया म्हणाली, ‘‘विक्रम तू खाली बसू शकतोस,’’ आणि मग चहाचा घोट घेत त्याच्याकडे बघत मिस्कील हसत म्हणाली, ‘‘नॉट बॅड!’’
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