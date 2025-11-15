ICSE and ISC Exam : आयसीएसई आणि आयएससी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर

पुणे- कौन्सिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्झामिनेशन्स (सीआयएससीई) यांच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या आयसीएसई (दहावी) आणि आयएससी (बारावी) परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. सीआयएससीईच्या वेळापत्रकानुसार ‘आयसीएसई’ची परीक्षा १७ फेब्रुवारी ते ३० मार्च दरम्यान, तर ‘आयएससी’ची परीक्षा १२ फेब्रुवारी ते ६ एप्रिल दरम्यान होणार आहे..यंदाच्या ‘आयसीएसई’ची परीक्षा सुमारे दोन लाख ६० हजारांहून अधिक, तर ‘आयएससी’ची परीक्षा सुमारे दीड लाखांहून अधिक विद्यार्थी देणार आहेत. ‘आयसीएसई’च्या ७५ विषयांची आणि ‘आयएससी’च्या ५० विषयांची परीक्षा होणार आहे..‘सीआयएससीई’चे मुख्य कार्यकारी आणि सचिव डॉ. जोसेफ इमॅन्युअल म्हणाले, ‘विद्यार्थ्यांना परीक्षेचा ताण येऊ नये आणि परीक्षेमध्ये अधिक चांगली कामगिरी करता यावी, अशा दृष्टीने वेळापत्रकाची आखणी करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची उजळणी, वेळेचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि आत्मविश्वासाने परीक्षा देता यावी, यासाठी सीआयएससीई प्रयत्नशील आहे..भारतासह विविध देशांमधील जवळपास तीन हजार २०० शाळा ‘सीआयएससीई’शी संलग्न आहेत. या शाळांमधून जवळपास ३५ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांमधून जवळपास दीड लाख शिक्षक विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत आहेत..‘सीआयएससीई’च्या परीक्षांचा कालावधी :परीक्षा : परीक्षेचा कालावधी- आयसीएसई (दहावी) : १७ फेब्रुवारी ते ३० मार्च २०२६- आयएससी (बारावी) : १२ फेब्रुवारी ते ६ एप्रिल २०२६‘सीआयएससीई’च्या आयसीएसई (दहावी) आणि आयएससी (बारावी) या दोन्ही परीक्षांचे सविस्तर वेळापत्रक ‘https://cisce.org/’ या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.