‘आयसीयू’तील महिला रुग्णाचा विनयभंग
हैदराबाद रोडवरील यशोधरा हॉस्पिटलमधील प्रकार; संशयित फरार
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ७ : हैदराबाद रोडवरील यशोधरा हॉस्पिटलमध्ये दाखल एका महिलेचा रुग्णालयातील सफाई कर्मचाऱ्याने विनयभंग केल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. पीडितेच्या फिर्यादीवरून विशाल कांबळे नावाच्या त्या कर्मचाऱ्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.
घरात असताना फिनेल प्राशन केलेल्या विजापूर येथील महिलेला कुटुंबियांनी यशोधरा हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले होते. महिलेवर रुग्णालयातील ‘आयसीयू’मध्ये उपचार सुरू होते. मंगळवारी (ता. ६) मध्यरात्री साडेबारानंतर त्या वॉर्डात कोणी नसल्याची संधी साधून सफाईच्या बहाण्याने तो कर्मचारी पीडितेच्या रुममध्ये गेला. महिला झोपेत असल्याची संधी साधून त्याने विनयभंग केला. महिलेच्या नातेवाईकांनी या प्रकरणाची माहिती सुधीर बहिरवाडे यांना दिली. त्यांनी लगेच हॉस्पिटल गाठले आणि तो पुरुष कर्मचारी महिलेच्या रुममध्ये गेलाच कसा, असा जाब प्रशासनाला विचारला. पोलिसांनीही हॉस्पिटल प्रशासनाचीच चूक असल्याचे म्हटले आहे. पीडितेच्या फिर्यादीवरून बुधवारी रात्री संशयिताविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला. दरम्यान, तो सफाई कर्मचारी मोबाईल बंद करून पसार झाला आहे. गुन्हे प्रकटीकरण पथकप्रमुख अल्फाज शेख यांचे पथक संशयिताचा शोध घेत आहे.
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