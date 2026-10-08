MPSC Student Agitation : पेपरच फुटणार असतील तर आमच्या भविष्याचे काय? - एमपीएससी आंदोलनाचा आठवा दिवस

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - गावाकडून आई-वडील पोटाला चिमटा देत काढून मुलांना शिक्षणासाठी पाठवतात. दिवस-रात्र अभ्यास करून सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर मात्र परीक्षा पारदर्शक होण्याचीच चिंता उभी राहत आहे. पेपरच फुटणार असतील, तर आमच्या कष्टांचे आणि आई-वडिलांच्या स्वप्नांचे काय? असा सवाल करत ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी (ता. ८) एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या आठव्या दिवशी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला..‘एमपीएससी’च्या कथित पेपरफुटीप्रकरणी कारवाई, आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा, परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणि रखडलेली पदभरती यांसह विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. अध्यक्षांचा राजीनामा झाल्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नसल्याची भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे. ‘लायब्ररी, मेस आणि चहाच्या कट्ट्यावर बसून चर्चा करून प्रश्न सुटणार नाहीत..आपल्या भविष्याची लढाई रस्त्यावर सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याने लढ्यात सहभागी झाले पाहिजे,’ असे आवाहन आंदोलनातील एका विद्यार्थ्याने केले. गुरुवारी माजी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, वक्ते नितीन बानुगडे-पाटील आणि माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे-पाटील यांच्यासह सामाजिक आणि राजकीय नेत्यांनी एस. एम. जोशी पुलावर भेट देत विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला.‘आमदार-खासदारांच्या फुटीपेक्षा पेपरफुटीचा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या जिव्हारी लागला आहे. परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शक ठेवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. पेपरफुटीची सखोल चौकशी करून दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे’- राजेश टोपे, माजी आरोग्यमंत्री.‘हक्कांसाठी लढताना तुरुंगात जाण्याची भीती बाळगू नका. तुमचा संघर्ष इतका व्यापक करा की सरकारची तुरुंगव्यवस्थाही अपुरी पडेल. विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांसाठी रोहित पवार तुमच्याबरोबर उभे आहेत. तुम्हीही त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहा.’- बी. जी. कोळसे पाटील, माजी न्यायमूर्तीपोलिसांच्या इशाऱ्यानंतरही आंदोलक ठामएस. एम. जोशी पुल येथे सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनस्थळी पोलिसांनी घोषणा करून जागा रिकामी करण्याचे संकेत दिले. मात्र रोहित पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत ‘‘विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत आम्ही येथून हटणार नाही. पोलिसांनी बळजबरीने उठविण्याचा प्रयत्न केल्यास लोकमान्य टिळक चौकात ठिय्या मांडू,’’ असा इशारा त्यांनी दिला. दरम्यान आंदोलकांनीही पोलिसांच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. ‘‘याच ठिकाणी आंदोलनासाठी सुरुवातीला परवानगी देण्यात आली होती. मग आता जागा रिकामी करण्याचा आग्रह का?’’ असा सवाल त्यांनी केला..रुग्णालयातून परतताच विद्यार्थी पुन्हा आंदोलनातपाच दिवसांच्या अन्नत्यागामुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याने ऋषिकेश गांगुर्डे आणि गजानन शेळके या दोन विद्यार्थ्यांना मध्यरात्री रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. उपचारानंतर प्रकृती सुधारताच दोघेही पुन्हा आंदोलनस्थळी दाखल झाले. एमपीएससीच्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. एस. एम. जोशी पुलाजवळ सुरू असलेल्या आंदोलनात गांगुर्डे आणि गजानन यांच्यासह सात विद्यार्थी अन्नत्याग करीत आहेत..‘गट-ब’ ६० लाखांना...‘एमपीएससी’च्या परीक्षांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप आंदोलक विद्यार्थी ऋषिकेश गांगर्डे यांनी गुरूवारी केला. ‘औषध निरीक्षक’ पदाचा पेपर ५० लाख, तर ‘गट-ब’चा पेपर ६० लाख रुपयांना विकल्याचा धक्कादायक दावा त्यांनी यावेळी केला आहे. दलालांच्या साखळीमार्फत १०० पैकी ९० प्रश्नांचा ‘मास्टर पेपर’ आधीच बाहेर आला होता. त्यामुळे ‘गट-ब २०२५’ परीक्षा तत्काळ रद्द करावी आणि ‘एसआयटी’मार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.