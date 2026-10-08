पुणे

MPSC Student Agitation : पेपरच फुटणार असतील तर आमच्या भविष्याचे काय? - एमपीएससी आंदोलनाचा आठवा दिवस

दिवस-रात्र अभ्यास करून सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर परीक्षा पारदर्शक होण्याचीच चिंता उभी राहत आहे.
MPSC Student Agitation

MPSC Student Agitation

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सकाळ वृत्तसेवा
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- प्रज्वल रामटेके

पुणे - गावाकडून आई-वडील पोटाला चिमटा देत काढून मुलांना शिक्षणासाठी पाठवतात. दिवस-रात्र अभ्यास करून सरकारी नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोर मात्र परीक्षा पारदर्शक होण्याचीच चिंता उभी राहत आहे. पेपरच फुटणार असतील, तर आमच्या कष्टांचे आणि आई-वडिलांच्या स्वप्नांचे काय? असा सवाल करत ‘एमपीएससी’च्या विद्यार्थ्यांनी गुरुवारी (ता. ८) एस. एम. जोशी पुलावर सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या आठव्या दिवशी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला.

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