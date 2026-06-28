पुणे

Pulse Polio: आंबेगाव तालुक्यात पल्स पोलिओ मोहिमेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; पहिल्याच दिवशी ९७ टक्के बालकांचे लसीकरण पूर्ण

आंबेगाव तालुक्यात पल्स पोलिओ मोहिमेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; पहिल्याच दिवशी ९७ टक्के बालकांना लसीकरण, उर्वरितांसाठी घरपोच मोहीम
Amegaon taluka achieves 97% vaccination coverage in the first phase of Pulse Polio campaign

Amegaon taluka achieves 97% vaccination coverage in the first phase of Pulse Polio campaign

Sakal
चंद्रकांत घोडेकर
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घोडेगाव : आंबेगाव तालुक्यात पल्स पोलिओ मोहिमेला मोठा प्रतिसाद मिळाला .पहिल्याच दिवशी ९७% लसीकरण पूर्ण झाले असल्याची माहिती तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर तुषार पवार यांनी दिली.

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