PARAM Supercomputer : आता विद्यार्थ्यांना ‘परम’ महासंगणकावर संशोधनाची संधी; आयआयआयटी-सी-डॅक यांच्यात तंत्रज्ञान प्रशिक्षणासाठी करार

पुणे, : सुपरकॉम्प्युटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डेटा सायन्स यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे शिक्षण केवळ पुस्तकी न राहता, प्राध्यापकांसह विद्यार्थ्यांना ‘परम’सारख्या महासंगणकावर प्रत्यक्ष संशोधनाची संधी मिळणार आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (आयआयआयटी) आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (सी-डॅक) यांच्यात झालेल्या महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करारामुळे हे शक्य होणार आहे..या करारामुळे शैक्षणिक ज्ञान आणि प्रत्यक्ष संशोधन यांच्यातील दरी कमी होऊन, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांवर काम करण्याची संधी विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांसाठी उपलब्ध होणार आहे. ‘आयआयआयटी’ (पुणे) आणि ‘सी-डॅक’ (पुणे) यांनी माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान, संशोधन आणि शिक्षण या क्षेत्रांतील सहकार्यासाठी नुकताच एक सामंजस्य करार केला. ‘सी-डॅक पुणे’चे केंद्र प्रमुख संजय वांढेकर आणि ‘आयआयआयटी पुणे’चे संचालक डॉ. विनीत कन्सल यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे ‘आयआयआयटी’ची शैक्षणिक प्रतिभा आणि ‘सी-डॅक’ची प्रगत संगणकीय क्षेत्रातील विशेषज्ञता एकत्र येणार आहे..कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी संगणकीय पायाभूत सुविधा आणि कौशल्याची उपलब्धता आवश्यक आहे. ‘सी-डॅक’ समवेत केलेल्या भागीदारीमुळे विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना प्रगत संगणकीय प्रणालींचा प्रत्यक्ष अनुभव मिळेल. - डॉ. विनीत कन्सल, संचालक, भारतीय माहिती तंत्रज्ञान संस्था (आयआयआयटी)‘आयआयआयटी’समवेत संयुक्त संशोधन, नवीन अभ्यासक्रम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या माध्यमातून देशाची प्रगत संगणकीय क्षमता अधिक बळकट होईल.- संजय वांढेकर, केंद्र प्रमुख, सी-डॅक.करार दृष्टिक्षेपात१ प्रत्यक्ष संशोधनाची संधी : विद्यार्थ्यांना ‘सी-डॅक’च्या ‘परम’ महासंगणकावर आणि प्रयोगशाळांमध्ये काम करण्याची संधी.२ नवीन अभ्यासक्रम : हाय-परफॉर्मन्स कॉम्प्युटिंग, डेटा सायन्स, एम्बेडेड सिस्टिम्स यांसारख्या विषयांत पदवी, पदविका आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम विकसित होणार.३ विशेष प्रशिक्षण : ‘सी-डॅक’चे तज्ज्ञ ‘आयआयआयटी’चे प्राध्यापक आणि विद्यार्थ्यांना प्रगत संगणकीय तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणार.४ संयुक्त पर्यवेक्षण : पदव्युत्तर आणि पीएच.डी.च्या विद्यार्थ्यांना दोन्ही संस्थांमधील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळणार.५ निधीसाठी संयुक्त प्रस्ताव : संशोधन आणि विकासासाठी निधीसाठी एकत्र प्रस्ताव सादर केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.