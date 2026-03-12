IKEA Pune: पुणेकरांसाठी खुशखबर! सर्वांच्या आवडीचं IKEA आता पुण्यात; 'इथे' उघडलं पहिलं स्टोअर

Pune Lifestyle News: पुणेकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. घर सजावटीच्या वस्तू, स्मार्ट फर्निचर आणि मिनिमल डिझाइनसाठी ओळखली जाणारी स्वीडिश कंपनी IKEA आता पुणेकरांच्या अगदी जवळ आली आहे. विमान नगरच्या Phoenix Marketcity इथे कंपनीने आपलं पहिलं सिटी स्टोअर सुरू केलं असून, त्यामुळे आता घर सजवण्यासाठी लागणाऱ्या अनेक आकर्षक वस्तू पुण्यातच सहज उपलब्ध होणार आहेत..सुमारे ३२,००० चौ. फूट जागेत उभारलेल्या या स्टोअरमध्ये घरासाठी लागणाऱ्या १,९०० पेक्षा जास्त वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यातल्या जवळपास १,७०० वस्तू ग्राहकांना तिथल्या तिथे घेऊन जाता येतील, तर अजून सुमारे ४,५०० वस्तू ऑर्डर करून मागवता येणार आहेत..AI-Powered Dashboard to Track Real-Time Vehicle Pollution: 'एआय' सांगतोय वाहनांचे रिअल टाइम प्रदूषण; सीसीटीव्हीवर आधारित 'स्मार्ट डॅशबोर्ड' नीरीकडून विकसित.IKEA इंडिया चे सीईओ, Patrik Antoni यांनी सांगितलं की, पुण्यात स्टोअर उघडणं हा कंपनीसाठी एक खास आणि महत्त्वाचा क्षण आहे. बऱ्याच वर्षांपासून पुणे हे IKEA च्या भारतातील प्रवासाचा एक महत्त्वाचा घटक राहिलं आहे. इथल्या वितरण केंद्रामुळे (Distribution Centre) देशभरातील स्टोअर्सना माल पुरवठा करायला मदत होते. त्यामुळे पुण्यात स्टोअर उघडणं ही आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट असल्याचं त्यांनी सांगितलं.IKEA गेल्या सहा वर्षांपासून ऑनलाइन डिलिव्हरीद्वारे पुण्यातील ग्राहकांपर्यंत पोहोचत आहे. या काळात कंपनीने सुमारे चार लाख ग्राहकांना सेवा दिली आहे. या अनुभवातून कंपनीला पुणेकरांच्या घराच्या गरजांबद्दल अनेक गोष्टी समजल्या आहेत. पुण्यातील लोक सध्या कमी जागेत उपयुक्त स्मार्ट फर्निचर, साधे नैसर्गिक रंग आणि पर्यावरणपूरक डिझाइनला प्राधान्य देत असल्याचे कंपनीने नमूद केले आहे..भारतामध्ये IKEA सध्या मोठी स्टोअर्स, सिटी स्टोअर्स, प्लॅनिंग आणि ऑर्डर पॉइंट्स तसंच ऑनलाइन शॉपिंग अशा वेगवेगळ्या माध्यमांतून आपला व्यवसाय वाढवत आहे. कंपनीची दोन मोठी वितरण केंद्रं Pune आणि Gurugram इथे आहेत. पुण्यातील वितरण केंद्र २०१८ मध्ये सुरू झालं असून ते सुमारे ८,००,००० चौ. फूट क्षेत्रफळाचं आहे..Dmart Sale : डीमार्टमध्ये मार्च स्पेशल 'या' 5 ऑफर्स सुरू आहेत; 50% पासून 80% पर्यंत डिस्काउंट, पाहा एका क्लिकवर.सध्या भारतात IKEA चे मोठे स्टोअर्स हैदराबाद, नवी मुंबई आणि बेंगळुरू इथे आहेत. याशिवाय सिटी स्टोअर्स वर्ली, नवी दिल्ली आणि आता पुण्यात सुरू झाले आहे. तसंच बेंगळुरूमध्ये 'प्लॅन अँड ऑर्डर' पॉइंटही उपलब्ध आहे.पुण्यात सुरू झालेल्या या नव्या स्टोअरमुळे घर सजावटीच्या वस्तू आणि फर्निचर खरेदी करण्यासाठी पुणेकरांना आता आणखी एक सोयीचा पर्याय मिळाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.