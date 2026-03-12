पुणे

IKEA Pune: पुणेकरांसाठी खुशखबर! सर्वांच्या आवडीचं IKEA आता पुण्यात; 'इथे' उघडलं पहिलं स्टोअर

IKEA First Store in Pune: जगप्रसिद्ध IKEA चे पहिले सिटी स्टोअर आता पुण्यातल्या प्रसिद्ध मॉलमध्ये सुरु झालं आहे.
IKEA Pune Store Launch

IKEA Launches Its First Pune Store; 1,900+ Home Products Available

Anushka Tapshalkar
Pune Lifestyle News: पुणेकरांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. घर सजावटीच्या वस्तू, स्मार्ट फर्निचर आणि मिनिमल डिझाइनसाठी ओळखली जाणारी स्वीडिश कंपनी IKEA आता पुणेकरांच्या अगदी जवळ आली आहे. विमान नगरच्या Phoenix Marketcity इथे कंपनीने आपलं पहिलं सिटी स्टोअर सुरू केलं असून, त्यामुळे आता घर सजवण्यासाठी लागणाऱ्या अनेक आकर्षक वस्तू पुण्यातच सहज उपलब्ध होणार आहेत.

