Pune Toxic Liquor: पुणे-पिंपरीतील विषारी दारूकांडाचा उगम उरुळीकांचन? स्थानिक तरुणाचा मृत्यू, भेसळ रॅकेटवर संशय तीव्र

सुनील जगताप,उरुळीकांचन : पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात विषारी दारुने २२ जणांचा बळी गेल्यानंतर,उरुळी कांचन येथील दारुभट्टीतून उत्पादीत होऊन विक्रीसाठी बाहेर गेलेल्या विषारी दारुने उरुळी कांचन येथील एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे.विषारी दारुने मृत्यूमुखी पडलेला तरुण एका खाजगी दवाखान्यात शुक्रवार(दि.२९) रोजी सकाळपासून उपचारासाठी दाखल होता अशी माहिती उजेडात आली.खाजगी रुग्णालय सूत्रांनी विषारी दारू सेवणाने रुग्णाचा मृत्यू झाल्याला पुष्टी दिली असून विषारी दारु व त्यात भेसळीचे उगमस्थान उरुळी कांचन असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे..पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात विषारी हातभट्टी दारुसेवणाने मृत्यूचा आकडा २२ पर्यंत गेल्यानंतर शहरात मुख्य दारू पुरठ्याचा स्त्रोत असलेल्या उरुळीकांचन येथेच एका तरुणाचा मृत्यू झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. राजू उमेश अवचरे (वय-३८,रा.पांढरस्थळ , उरुळीकांचन)असे मृत्यूमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे..तो तरुण शुक्रवारी सकाळपासून उलट्या,पोटदुखी,मळमळ व स्मृतीभंश आदी लक्षणे आढळल्याने खाजगी दवाखान्यात दाखल झाला होता.मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला आहे. पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड मध्ये घडलेल्या विषारी दारुच्या हत्याकांडात उरुळी कांचन शहरातून पुरवठा होणाऱ्या हातभट्टी दारुबद्दल संशय व्यक्त होत होता..आता स्थानिक तरुणाचा मृत्यू झाल्याने हे भेसळकांड उरुळीकांचन येथूनच घडले असल्याचा दाट संशय आहे.कारण उरुळी कांचन येथूनच पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात दारुचा अनेक वर्षांपासून पुरवठा आहे.या ठिकाणाहूनच स्पिरीट व इथूनॉल सारखा पदार्थ दारुत मिसळला का? नंतर मिसळला हा संशोधनाचा भाग आहे. दरम्यान या घटनेची वाच्यता होऊ नये म्हणून दक्षता घेण्यात आल्याची जोरदार चर्चा असून या रॅकेट चालविणाऱ्या मुख्य सुत्रधारावर प्रशासन कारवाई करणार का? म्हणून विचारणा होऊ लागली आहे.