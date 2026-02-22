शेंद्री फाट्यावर टेम्पोतून जनावरांची वाहतूक उघड,चालक पसार
टेम्पोतून जनावरांची अवैध वाहतूक
कुर्डुवाडी-बार्शी रोडवरील घटना
.............
पांगरी, ता. २२ : कुर्डुवाडी-बार्शी रोडवरील शेंद्री फाट्याजवळ रविवारी (ता. २२) सकाळी सहाच्या सुमारास टेम्पोतून जनावरांची अवैध वाहतूक होत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला. याप्रकरणी अधिक तपास सुरू आहे.
याबाबत खंडू आगतराव जाधव (वय २६, रा. शेंद्री, ता. बार्शी) यांनी बार्शी तालुका पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, आयशर टेम्पो (क्रमांक एमएच १३ ए. एक्स. ३१३२) मधून जनावरांची वाहतूक होत असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार ते शेंद्री फाट्यावर थांबले असता संबंधित टेम्पो तेथे आला. वाहन थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता चालकाने टेम्पो न थांबवता पुढे नेला. त्यानंतर पाठलाग करून वाहन शेंद्री फाट्याजवळ थांबवण्यात आले. वाहनाची तपासणी केली असता टेम्पोच्या मागील भागात जर्सी गायी व लहान वासरे बांधलेली आढळली.
दरम्यान चालक वाहन सोडून वांगरवाडी शिवाराच्या दिशेने पळून गेला. बार्शी तालुका पोलिसांनी वाहन ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात आणले. टेम्पोची पाहणी केली असता सुमारे ६० हजार रुपये किमतीच्या ६ काळ्या-पांढऱ्या जर्सी गायी आढळल्या. तसेच सुमारे २ लाख रुपये किमतीचा आयशर टेम्पो असा एकूण अंदाजे ३ लाख ५०० रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला. याबाबत अधिक तपास पोलिस करत आहेत.
