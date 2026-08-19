Shirur Crime : बेकायदेशीरपणे भिशी, दाम दुप्पट रक्कम करून देण्याचे अमीष; वीस कोटींहून अधिक रकमेचा अपहार, तीन महिलांसह पाचजणांविरूद्ध गुन्हा दाखल

शिरूर - कारेगाव (ता. शिरूर) येथे बेकायदेशीरपणे भिशी चालवून, दाम दुप्पट रक्कम करून देण्याचे अमीष दाखवित जवळपास ३९ जणांकडून वीस कोटींहून अधिक रक्कम जमा करून त्या रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी तीन महिलांसह पाचजणांविरूद्ध रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. भिशीच्या माध्यमातून केलेल्या मोठ्या फसवणूकीचा प्रकार उघडकीस आल्याने कारेगाव व परिसरात खळबळ उडाली आहे..सुलभा शरद नवले (वय-५०), नितीन शरद नवले (वय-३२), सुहास शरद नवले (वय-३०), अश्विनी नितीन नवले व प्रतिक्षा सुहास नवले (सर्व रा. कारेगाव, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांच्याविरूद्ध फसवणूकीसह व आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, सुलभा नवले, नितीन नवले व सुहास नवले यांना रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी आज अटक केली. शिरूर न्यायालयाने त्यांना सोमवार (ता. २४) पर्यंत पोलिस कोठडी दिली आहे..बारकू चंदर सोनवणे (रा. चंदननगर, पुणे, मूळ रा. वाघाळे, ता. शिरूर, जि. पुणे) यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनूसार सुलभा नवले व त्यांच्या कुटूंबातील इतरांनी सन २०२० मध्ये कारेश्वर भिशी मंडळ स्थापन केले. कुठल्याही सरकारी कार्यालयात, बॅंकेत किंवा धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंद नसतानाही आपले भिशी मंडळ नोंदणीकृत असल्याचे भासवत दामदुप्पटीचे अमीष दाखवून अनेकांकडून बेकायदेशीरपणे पैसे गोळा केले. डिसेंबर २०२५ पर्यंत त्यांचा हा उद्योग बिनबोभाटपणे चालू होता. त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी आपण गुंतविलेले पैसे व त्यावरील परताव्याची मागणी केली असता, संबंधितांनी टाळाटाळ करण्यास सुरवात केली. अनेकदा उडवाउडवीची उत्तरे दिली. काहींना दमदाटीही करण्यात आली..या भिशी मंडळात गुंतवणूक केलेले पैसे व त्यावरील परताव्याची अनेकदा मागणी करूनही ती न मिळाल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच बारकू सोनवणे यांनी पोलिसांकडे धाव घेत फिर्याद दिली. गेले दोन दिवस पोलिसांनी सर्व संबंधितांचे जाबजबाब नोंदविल्यानंतर, गुंतवणूक केलेल्या रकमेच्या नोंदींची पडताळणी केल्यानंतर आर्थिक गैरव्यवहारासह फसवणूकीचा गुन्हा दाखल केला.पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक तपासात सोनवणे यांच्यासह ३९ जणांनी या भिशी मंडळात तब्बल वीस कोटी ३४ लाख ६५ हजार पाचशे रूपयांची गुंतवणूक केल्याचे निदर्शनास आले आहे. सुलभा नवले व इतरांनी संबंधितांना स्वतःच्या तसेच इतर बॅंक खात्यांवर रकमा वर्ग करण्यास सांगून रोख व ऑनलाईन स्वरूपात मोठ्या रकमेचा अपहार केल्याच्या निष्कर्षाप्रत पोलिस आले आहेत. याप्रकरणी रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम पुढील तपास करीत आहेत..आपण कष्टाने कमविलेल्या पैशांची गुंतवणूक करताना सजगता बाळगावी. जास्त व्याजाच्या मोहाला बळी न पडता डोळे झाकून कुठेही गुंतवणूक करू नये. अधिकृत वित्तसंस्था, राष्टीयीकृत बॅंकांमध्येच आपली जमापूंजी ठेवावी. कारेगाव च्या भिशी प्रकरणात दामदुपटीच्या नावाखाली आणखी कुणाची फसवणूक झाली असेल तर त्यांनी पुराव्यांच्या कागदपत्रांसह रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात तक्रार द्यावी.- कुमार कदम, पोलिस निरीक्षक, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.