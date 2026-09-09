वकीलवस्ती शाळेच्या जागेवरील अतिक्रमणे जमीनदोस्त

बावडा, ता. ९ ः वकीलवस्ती (ता. इंदापूर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या मालकीच्या गट क्रमांक १७०मधील ०.५१ क्षेत्रावरील अतिक्रमणांवर ग्रामपंचायतीने अखेर धडक कारवाई करत सुमारे २० अतिक्रमणे हटविली. त्यामुळे शाळेच्या आवाराने मोकळा श्वास घेतला असून, रखडलेली अंगणवाडी व शाळेच्या विविध सुविधांची कामे मार्गी लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शाळेच्या जागेवर अनेक नागरिकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधल्याने नवीन शौचालय तसेच केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या अंगणवाडीच्या नवीन इमारतीसाठी जागा उपलब्ध होत नव्हती. मागील दोन वर्षांपासून निधी मंजूर होऊनही जागेअभावी बांधकाम रखडले होते.
ग्रामपंचायतीकडून अतिक्रमणधारकांना वेळोवेळी नोटिसा व सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, नोटिसा देऊनही अतिक्रमणे न हटविल्याने ग्रामपंचायतीने नियमानुसार कारवाईचा निर्णय घेतला. गटविकास अधिकारी सचिन खुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामपंचायत अधिकारी अंबिका पावशे, सरपंच वनिता भोसले, सरपंच वर्षा धुमाळ, सदस्य रोहन कोळेकर, उदय घोगरे, गटशिक्षण अधिकारी पांडुरंग कोळेकर, विस्तार अधिकारी निकत तसेच गावातील युवकांच्या सहकार्याने अतिक्रमणे हटविण्यात आली.
मोकळ्या झालेल्या जागेवर अंगणवाडी इमारत, शाळेचे शौचालय, हँडवॉश स्टेशन, ग्रामपंचायतीची विस्तारित इमारत आणि खुली व्यायामशाळा उभारण्याचे नियोजन ग्रामपंचायतीने केले आहे.
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