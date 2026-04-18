Stamp Duty Scam : मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी शीतल तेजवानीची अटक बेकायदा

पुणे : मुंढवा येथील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुख्य आरोपी शीतल तेजवानीला बावधन पोलिसांनी केलेली अटक आणि पुणे न्यायालयाने दिलेली पोलिस कोठडी मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली आहे. न्यायालयाने तेजवानीला ५० हजार रुपयांच्या चातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आहे. .खडक पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तेजवानी अटकेत असताना तिला पोलिसांसमोर हजर राहण्यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५ (३) अंतर्गत नोटीस बजावण्याचा वरवरचा प्रयत्न करण्यात आला; तसेच अटकेची कारणे कळविली नसल्याने आरोपीच्या घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन. जे. जामदार यांनी बावधन पोलिसांवर ठेवला..भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण विभागाची ४० एकर जमीन परस्पर पार्थ पवारांची भागीदारी असलेल्या 'अमेडिया कंपनी'ला विकताना कोट्यवधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी कुलमुखत्यार शीतल किसनचंद तेजवानी, कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील आणि तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. तेजवानीने ॲड. अजय भिसे व ॲड. दीपाली केदार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत बावधन पोलिसांच्या कारवाईबाबत याचिका दाखल केली होती..थकीत कर्ज प्रकरणातही दिलासा ःसेवा विकास सहकारी बँकेत सव्वासात कोटी रुपयांचे कर्ज थकविल्याप्रकरणी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) आर्थिक गुन्हे शाखेने तेजवानीला केलेली अटक आणि पुणे विशेष न्यायालयाने दिलेली कोठडीही मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवली. या प्रकरणी पिंपरी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तेजवानीला जानेवारीत अटक करण्यात आली होती.