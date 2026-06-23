Kasari Water Crisis: कासारीत तीव्र पाणीटंचाई; ग्रामस्थांचा ग्रामपंचायतीवर हंडा मोर्चा, टँकरद्वारे तातडीने पाणीपुरवठ्याची मागणी

तळेगाव ढमढेरे : कासारी (ता. शिरूर) गावात तीव्र पाणीटंचाई विरोधात काही ग्रामस्थांतर्फे ग्रामपंचायत कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढण्यात आला. "ग्रामसेवक पाणी द्या ....ग्रामसेवक पाणी द्या..", "पाणी आमच्या हक्काचं.. नाही कोणाच्या बापाचं..." अशा घोषणा देत हंडा मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी गावातील तीव्र पाणीटंचाईवर मोर्चातील कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दोन दिवसात टँकरद्वारे गावाला पाणीपुरवठा करावा अशी आग्रही मागणी मोर्चामध्ये करण्यात आली. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ भुजबळ, संतोष काकडे, चक्रधर भुजबळ, अक्षय नेवसे, बापू नरके, प्रशांत सातपुते, योगेश नरके, निलेश नरके, हनुमंत नरके, शितल भुजबळ, आरती काळकुटे, शांताबाई भुजबळ, शितल काळकुटे, अनिल भूमकर, सुधीर फूलसुंदर, दशरथ गोसावी, साहेबराव काळकुटे यांच्यासह ग्रामस्थ व महिला मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. .मोर्चातील कार्यकर्त्यांकडून प्रशासक (ग्रामसेवक) वसंत पवार यांनी निवेदन स्वीकारले. चार-पाच दिवसांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल असे आश्वासन ग्रामसेवक श्री पवार यांनी यावेळी दिले. यावेळी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यातर्फे पोलीस निरीक्षक चंद्रशेखर यादव यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..दरम्यान, पाणी टंचाई संदर्भात मोर्चातील निवेदन स्वीकारले असून, टँकर मागणीचा प्रस्ताव गटविकास अधिकाऱ्यांकडून तहसीलदार यांच्याकडे आजच देण्यात येईल, तहसीलदारांकडून टंचाई विभागामार्फत प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तातडीने पाठविण्यात येईल. चार-पाच दिवसात टँकर सुरू करण्याची व्यवस्था होईल, सध्या गावठाणात नळ पाणीपुरवठा योजनेमार्फत दिवसाआड पाणी ग्रामस्थांना देण्यात येत असल्याचे ग्रामसेवक वसंत पवार यांनी सकाळचे बातमीदार नागनाथ शिंगाडे यांना सांगितले.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.