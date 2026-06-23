पुणे

Kasari Water Crisis: कासारीत तीव्र पाणीटंचाई; ग्रामस्थांचा ग्रामपंचायतीवर हंडा मोर्चा, टँकरद्वारे तातडीने पाणीपुरवठ्याची मागणी

कासारीत तीव्र पाणीटंचाई; ग्रामस्थांचा हंडा मोर्चा, दोन दिवसांत टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची आग्रही मागणी
Unauthorized excavation work on Pune-Solapur National Highway

Unauthorized excavation work on Pune-Solapur National Highway

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : कासारी (ता. शिरूर) गावात तीव्र पाणीटंचाई विरोधात काही ग्रामस्थांतर्फे ग्रामपंचायत कार्यालयावर हंडा मोर्चा काढण्यात आला. "ग्रामसेवक पाणी द्या ....ग्रामसेवक पाणी द्या..", "पाणी आमच्या हक्काचं.. नाही कोणाच्या बापाचं..." अशा घोषणा देत हंडा मोर्चाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी गावातील तीव्र पाणीटंचाईवर मोर्चातील कार्यकर्त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. दोन दिवसात टँकरद्वारे गावाला पाणीपुरवठा करावा अशी आग्रही मागणी मोर्चामध्ये करण्यात आली. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते नवनाथ भुजबळ, संतोष काकडे, चक्रधर भुजबळ, अक्षय नेवसे, बापू नरके, प्रशांत सातपुते, योगेश नरके, निलेश नरके, हनुमंत नरके, शितल भुजबळ, आरती काळकुटे, शांताबाई भुजबळ, शितल काळकुटे, अनिल भूमकर, सुधीर फूलसुंदर, दशरथ गोसावी, साहेबराव काळकुटे यांच्यासह ग्रामस्थ व महिला मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या.

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