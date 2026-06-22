पुणे

श्रीरामपूरमध्ये गावठी कट्ट्यासह सराईत आरोपी जेरबंद

श्रीरामपूरमध्ये गावठी कट्ट्यासह सराईत आरोपी जेरबंद
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गावठी पिस्तूलासह
सराईत आरोपी जेरबंद
श्रीरामपूर, ता. २२ : हरेगाव रोडवरील एस कॉर्नर परिसरातून गावठी पिस्तूल बाळगणाऱ्या सराईत आरोपीला स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने अटक केली. त्याच्याकडून गावठी पिस्तूल, दोन जीवंत काडतुसे, मोबाईल व चारचाकी वाहनासह १५ लाख ४२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.
माहितीच्या आधारे पोलिसांनी ग्रामीण रुग्णालयाजवळ सापळा रचून विनानंबर काळी चारचाकी वाहाण अडविले. चालक अविनाश धनराज माकोने (रा. निफाड, जि. नाशिक) याला ताब्यात घेण्यात आले. तपासात त्याच्याविरोधात अहिल्यानगर व नाशिक जिल्ह्यात विविध प्रकारचे नऊ गुन्हे दाखल असल्याचे समोर आले. झडतीत आरोपीकडून ३० हजार रुपयांचे गावठी पिस्तूल, दोन जीवंत काडतुसे, मोबाईल जप्त केले. याप्रकरणी पोलिस रमीजराजा आत्तार यांच्या फिर्यादीवरून शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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