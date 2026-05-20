शेवगाव : जुगार खेळतांना ९ जण ताब्यात - ३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त - शेवगाव पोलीसांची कारवाई

शेवगाव, ता. २० : अवैधरित्या चालणाऱ्या जुगारावर छापा टाकून शेवगाव पोलिसांनी नऊ आरोपींसह तीन लाख १५ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला. ही कारवाई बुधवारी (ता.२०) सकाळी १२.३० वाजता जुने दहिफळ (ता. शेवगाव) येथे करण्यात आली.
पोलिस निरीक्षक संतोष मुटकुळे यांना जुने दहिफळ गावात लोखंडे किराणा शेजारी पिवळी ताडपत्री लावलेल्या ठिकाणी तिरट नावाचा जुगार खेळत असल्याबाबत माहिती मिळाली. त्यानुसार मुटकुळे यानी पोलिस पथक व पंचासमक्ष तेथे छापा टाकला. यावेळी तिरट नावाचा हार जितचा जुगार खेळताना शफीक युसूफ शेख, उत्तम दगडु दिवटे, बाबासाहेब पाराजी मगर, रामदास आबासाहेब शिंदे, युनूस रूस्तुम शेख, बाळू उत्तम परदेशी, सुन्नीभाऊ सुलेमान शेख (सर्व रा. जुने दहिफळ), रामचंद्र मनोहर कुळभाऊ (रा.मुंगी), शेषराव नानासाहेब गायकवाड (रा.राक्षी) यांच्यासह जुगाराचे साहित्य, मोबाईल, दुचाक्या असा तीन लाख १५ हजार ५०० रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.

