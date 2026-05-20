केडगावमध्ये बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान

केडगाव, ता. २० : दौंड तालुक्यात बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान करणाऱ्या व्यक्तिच्या विरोधात यवत पोलिस ठाण्यात बुधवारी (ता. २०) गुन्हा दाखल झाला आहे. गर्भलिंगनिदान करणारा डॉक्टर नसतानाही निदान कसे करत होता, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. अनेक वर्षे गुप्तपणे चाललेला प्रकार उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे.
या संदर्भात दौंड येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. सचिन गुजर यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार या संदर्भात अण्णासाहेब गिरी (रा. केडगाव, ता. दौंड), असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याला पोलिस कोठडी दिली आहे. फिर्यादीत डॉ. गुजर यांनी म्हटले की, केडगाव परिसरामध्ये अवैधरित्या गर्भलिंग निदानाचा प्रकार घडत असल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. हा व्हिडीओ गर्भलिंग निदानाचा असल्याची खात्री पटल्यानंतर गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.
हा प्रकार गेली अनेक वर्षे चालू असताना आरोग्य खात्याच्या लक्षात हा प्रकार का आला नाही. सोनोग्राफी चालू असतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. हा विषय चव्हाट्यावर आल्यावर गुन्हा दाखल करण्यास १५ दिवस लागले. याबाबतही चर्चेला उधान आले आहे. गर्भलिंगनिदान झाल्यावर अन्य जिल्ह्यातील डॅाक्टरांकडून गर्भपात केला जाता होता. गर्भलिंगनिदान करणारी टोळी असून, त्यांच्यातील पैशांच्या देवाणघेवाणीमुळे संबंधित व्हिडिओ तयार करून तो व्हायरल करण्यात आला. या घटनेची सखोल चौकशी करून संबंधितांना कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
दौंडमधील आरोग्य यंत्रणा खिळखिळी
केडगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॅाक्टरांच्या चुकीमुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान रंजना केसकर या महिलेला जीव गमवावा लागला आहे. या आधीही एका नवजात बालकाला व एका गरोदर महिलेला येथे जीव गमवावा लागला आहे. रंजना केसकर यांच्या मृत्यूला महिना लोटलेला नसताना बेकायदेशीर गर्भलिंगनिदान प्रकार समोर आला आहे. काही प्राथमिक आरोग्य केंद्र एकाच डॅाक्टरवर चालविली जात आहेत. त्यामुळे रात्रपाळीला डॅाक्टर उपलब्ध नसतात. वरिष्ठांनी यात लक्ष घालण्याची गरज आहे.
