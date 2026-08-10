पुणे

पोलिसांच्या धाडीनंतर हातभट्टी चालक महिला फरार

पोलिसांच्या धाडीनंतर हातभट्टी चालक महिला फरार
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उरुळी कांचन, ता. ९ : भवरापूर (ता. हवेली) येथील ओढ्यालगत बेकायदा सुरू असलेल्या हातभट्टीवर उरुळी कांचन पोलिसांनी छापा टाकून १२ हजार रुपयांचे साहित्य जप्त केले. याप्रकरणी सत्यभामा सुदामा राजपूत (रा. खामगाव टेक) हिच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, ती फरार झाली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी चारच्या सुमारास टिळेकरवाडी व भवरापूरच्या शिवेवर ही कारवाई करण्यात आली. आरोपी महिला हातभट्टीची दारू तयार करत असताना पोलिसांना आढळून आली. या कारवाईत १०० लिटर रसायन, ६० लिटर कच्चे रसायन आणि दारू तयार करण्याचे साहित्य असा एकूण १२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पोलिसांची चाहूल लागताच आरोपी महिला झुडपांचा फायदा घेऊन पसार झाली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक खोमणे करत आहेत.

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