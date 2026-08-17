पुणे

बेकायदा मद्य विक्री करणाऱ्या दोघांना अटक

बेकायदा मद्य विक्री करणाऱ्या दोघांना अटक
Published on

पुणे, ता. १७ : सिंहगड रस्त्यावरील हिंगणे खुर्द भागात एका घरावर छापा टाकून गुन्हे शाखेने एक लाख २४ हजार रुपयांचे देशी-विदेशी मद्य जप्त केले. याप्रकरणी बेकायदा मद्य विक्री करणाऱ्या दोघांना पोलिसांनी अटक केली आहे.
अंकितकुमार सूरजन बिंद (वय २०, रा. साईनगर, हिंगणे खुर्द, सिंहगड रस्ता) आणि आदित्य राजू शिंदे (रा. शंकर मंदिराजवळ, जनता वसाहत) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. गुन्हे शाखा युनिट तीनचे पथक गस्त घालत असताना, कर्मचारी पंढरीनाथ शिंदे आणि काटकर यांना साईनगरमधील एका घरात मद्याचा बेकायदा साठा असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी बिंद याच्या घरावर छापा टाकून सव्वा लाखांच्या बाटल्या जप्त केल्या. तपासात बिंद आणि शिंदे हे दोघे भागीदारीत मद्य विक्रीचा व्यवसाय करत असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिस निरीक्षक प्रशांत अन्नछत्रे, सहायक निरीक्षक नानासाहेब कदम आणि पथकाने ही कारवाई केली.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune Crime News
Maharashtra police news
local news Maharashtra
recent news Pune
police investigation Pune
illegal liquor operation Pune
Pune police liquor raid
seizing illegal alcohol Pune
liquor sale arrests Pune
Pune district illegal activities
alcohol smuggling Pune
मद्य विक्रीवर पोलीस कारवाई
पुणे वर्तमन घडामोडी
हिंगणे खुर्द पोलीस कार्यवाही
बेकायदा मद्य वेतन सूचना
पुणे गुन्हे शाखा माहिती
बेकायदा मद्य विक्री खटला
illegal alcohol trade Maharashtra
liquor seizure Pune
महाराष्ट्रातील गुन्हा
छापा टाकलेला घर
पुण्यातील मद्य पिऊन खुर्ची
हिंगणे खुर्दमधील गुन्हा
मद्य विक्री वर्तमनाचे मुद्दे
हिंगणे खुर्दातील गुन्हे
मद्य संबंधित अटक पुणे
महाराष्ट्रातील बेकायदा मद्य विक्री प्रकरणे
शराब बिक्री कानून
पुण्यातील पिउन परिसरामध्ये कारवाया
Marathi News Esakal
www.esakal.com