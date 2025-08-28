पुणे

Pune News : ड्राय डे’ला मध्यभागात मद्य विक्री; मटका अड्डा चालकासह तिघांविरुद्ध गुन्हा, मद्य साठा जप्त

गणेशोत्सवामुळे शहर आणि जिल्ह्यात बुधवारी (ता.२७ ) मद्य विक्रीला बंदी (ड्राय डे) घालण्यात आली होती.
Crime
CrimeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - गणेशोत्सवामुळे शहर आणि जिल्ह्यात बुधवारी (ता.२७ ) मद्य विक्रीला बंदी (ड्राय डे) घालण्यात आली असतानाही मद्य विक्री करणाऱ्या मटका अड्डाचालकासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बुधवारी रात्री खडक पोलिसांच्या पथकाने शुक्रवार पेठेत छापा टाकून ही कारवाई केली. यात देशी, विदेशी दारूचा साठा जप्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
liquor ban
Ganeshotsav
dry day

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com