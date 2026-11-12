पाबळ परिसरात अवैध दारूचा उच्छाद

पाबळ, ता. १२ : पाबळ पोलिस दूरक्षेत्राच्या हद्दीत बेल्हे-जेजुरी महामार्गालगतच्या हॉटेल्स आणि वाड्या-वस्त्यांवर अवैध दारू विक्रीने उच्छाद मांडला आहे. या प्रकारामुळे सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात आले असून, कौटुंबिक कलह वाढले आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही कारवाई होत नसल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त करत प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
बेल्हे-जेजुरी रस्त्यालगतच्या हॉटेल्समध्ये रात्री मद्यपींची गर्दी होत असल्याने अपघात आणि महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तर पाबळ, केंदूर परिसरातील वस्त्यांवर सुरू असलेल्या अवैध दारू अड्ड्यांमुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजूर कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त होत आहेत. कमाईचा मोठा हिस्सा दारूवर खर्च होत असल्याने कौटुंबिक भांडणे आणि महिलांवरील अत्याचारांत वाढ झाली आहे. पोलिसांकडून होणारी कारवाई केवळ तात्पुरती ठरत असून, काही दिवसांतच हे धंदे पुन्हा सुरू होत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ठळक मुद्दे
बेल्हे-जेजुरी महामार्गालगतची हॉटेल्स आणि पाबळ, केंदूर परिसरातील वाड्या-वस्त्यांवर अवैध दारू विक्री जोमात.
रोजंदारी करणाऱ्या कुटुंबांना सर्वाधिक फटका; व्यसनाधीनतेमुळे कौटुंबिक कलह आणि आर्थिक संकट वाढले.
पोलिसांची कारवाई केवळ दिखावा ठरत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप; विक्रेत्यांना अभय मिळत असल्याचा संशय.
अवैध दारू विक्री कायमची बंद करण्यासाठी पोलिस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी.
शिरूर उपविभागात अवैध धंदे आणि दारू विक्री खपवून घेतली जाणार नाही. अशा व्यवसायांना पाठीशी घालणाऱ्यांसह विक्रेत्यांवरही कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अवैध धंद्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी स्वतंत्र पथक स्थापन केले आहे. केंदूरमधील दारूबंदीच्या मागणीची पोलिस प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेतली असून, पोलिस निरीक्षक स्वतः गावात जाऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधणार आहेत. अवैध दारू विक्रेत्यांना कोणत्याही परिस्थितीत अभय दिले जाणार नाही.
- रवींद्र भोसले, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, शिरूर
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