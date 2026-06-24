पुणे

अवैध दारू विक्रेत्यावर चांबळी येथे कारवाई

अवैध दारू विक्रेत्यावर चांबळी येथे कारवाई
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सासवड, ता. २४ : सासवड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील चांबळी गावात अवैध मद्यविक्री करणाऱ्या एकावर पोलिसांनी कारवाई केली. या प्रकरणी कपिल सुदाम कामठे (रा. चांबळी, ता. पुरंदर) याच्यावर महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. बुधवारी (ता. २४) दुपारी चारच्या सुमारास सासवड- बोपदेव मार्गावरील आत्मशांती हॉटेलच्या आडोशाला कपिल कामठे हा विनापरवाना देशी दारू विक्री करत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार, पोलिस कर्मचारी नीलेश पवार व त्यांच्या पथकाने छापा टाकून आरोपीच्या ताब्यातून १५६० रुपये किमतीच्या दारूच्या ३९ बाटल्या जप्त केल्या. या प्रकरणी सासवड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

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