अवैश सावकारांच्या घरावर छापा

अवैध सावकाराच्या घरावर छापा
गंगाखेड (जि.परभणी), ता. २० : शहरातील भाग्यनगर परिसरात एका सावकाराच्या घरावर सहकार विभागाच्या पथकाने बुधवारी (ता. २०) छापा टाकला.
शहरातील भाग्यनगर येथील रहिवासी उत्तम बापूराव गुट्टे व पमनबाई उत्तम गुट्टे हे अवैध सावकारी व्यवहार करत असल्याची माहिती गंगाखेड तालुक्यातील कासारवाडी येथील तक्रारदाराने सहकार विभागाला अर्जाद्वारे दिली होती. त्यानुसार परभणी येथील जिल्हा उपनिबंधक संजय भालेराव यांनी विशेष पथकाची नियुक्ती केली. सहायक निबंधक तथा सावकारांचे सहायक निबंधक श्रीमती ए.जी. निकम यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम २०१४ च्या कलम १६ अन्वये संबंधितांच्या घराची झडती घेतली. यावेळी अवैध सावकारी व्यवहाराशी संबंधित दस्तऐवज जप्त करण्यात आले असून पंचनामा करण्यात आला.
