Illegal Moneylending : राहू परिसराला अवैध सावकारीचा विळखा; शेतकऱ्यांच्या जमिनी सावकारांच्या ताब्यात, कारवाईकडे प्रशासनाचा काणाडोळा

राहू - दौंड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यातील अनेक गावासह राहू बेट परिसरामध्ये अवैध सावकारीचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतकरी वर्ग आर्थिक गुलामगिरीच्या विळख्यात अडकला आहे. यवत पोलिस ठाण्यात यासंदर्भातील अत्यल्प प्रमाणात तक्रारी दाखल होत आहेत. मात्र याबाबत संबंधित प्रशासनाकडून कारवाईकडे काणाडोळा केला जात आहे. परिणामी, सावकारांचा धंदा तेजीत सुरू आहे..स्थानिकांच्या नागरिकांच्या माहितीनुसार, काही सावकार शेतकऱ्यांना तात्पुरत्या गरजेच्या वेळी व्याजाने पैसे देतात. त्यानंतर, वेळेवर पैसे न परतल्यास जमिनींचे खरेदीखत स्वतःच्या किंवा आपल्या ओळखीच्या लोकांच्या नावावर करून घेतात. आतापर्यंत राहू व आसपासच्या परिसरातील पंधरा ते वीस शेतकऱ्यांच्या जमिनी या पद्धतीने सावकारांनी ताब्यात घेतल्या आहेत.गावकुसाच्या एका कोपऱ्यात हे बेकायदेशीर व्यवहार खुलेआम गुपचूपपणे सुरू असतात. काहींनी सावकारकीतून शेतकऱ्यांच्या गाड्या सुद्धा घेतल्या आहेत आणि नंतर मिटवायला मात्र गावातील पुढारी व प्रभावशाली मंडळीकडे येतात..काहीजण तर या सावकारी व्यवहारातून 'हात ओले' करण्याच्या शोधात असल्याचे स्थानिक सूत्रांचे म्हणणे आहे. गावातील गटातटाच्या राजकारणामुळे कोणीही उघडपणे आवाज उठवायला तयार नाही. परिणामी, भोळ्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असून त्यांच्या डोळ्यात आशेचे अश्रू आहेत.शेतकऱ्यांच्या हक्कांच्या बाजूने उभे राहिल्यास सावकारांचा विरोध, आणि सावकारांच्या बाजूने गेल्यास लोकांचा रोष, अशा कोंडीत स्थानिक सापडत आहे. ग्रामपातळीवरील या सावकारी रॅकेटवर अंकुश ठेवण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा हा मुद्दा उग्र रूप धारण करून सामाजिक संघर्षाला तोंड फुटू शकते. असा इशारा नागरिकांनी दिला आहे..सर्वसामान्य जनता सावकारकीच्या पाशात अडकल्यास त्यांना आत्महत्या शिवाय दुसरा मार्ग नाही. या घटनेला वेळीच आवर घालावा. अशी मागणी होत आहे. दरम्यान, यवतचे पोलिस निरीक्षक नारायण देशमुख यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला असता संपर्क होऊ शकला नाही.दहशतीमुळे तक्रारीस कोणी येईना पुढेतालुक्यात बोटावर मोजणारे इतकेच अधिकृत सावकार आहेत. मात्र अवैध सावकारकीचे मोठे पेव फुटले असून, ज्यादा रकमेने व्याज आकारणी करत असल्यामुळे ते मालामाल झाले असून ते स्वतःला स्वयंघोषित भाई समजत असल्याचा आव आणत आहेत. त्यांची दहशत, व वरदहस्तामुळे सर्वसामान्य नागरिक तक्रार करण्यास पुढे येत नाहीत..सावकारांनी व्याजापोटी जमिनी, चारचाकी, दोन चाकी गाड्या बळकवल्या आहेत. मुद्दलापेक्षा चार पटीने व्याज आकारले जाते. राजकीय स्वार्थापोटी धन दांडग्या सावकारांना पोसण्याचे काम सुरू आहे. गुंडगिरीमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्यांचे विरोधात तक्रार करण्यास धजावत नाहीत. वरिष्ठ अधिकारी या मंडळींना पाठीशी घालतात. अवैध सावकार, सावकारकीच्या विरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रार करणार आहे.- विठ्ठल थोरात, अध्यक्ष जनहित रक्षक सेवाभावी संस्था महाराष्ट्र राज्य.