Murum Theft : मुरूम चोरी रोखण्यासाठी गेलेल्या महसूल पथकाच्या वाहनांसमोर टाकला मुरूम; कनेरसरमध्ये २७०० ब्रास मुरूम उत्खनन झाल्याचा तक्रारीत दावा

दावडी - अवैध गौण खनिज उत्खनन व वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या महसूल पथकाच्या वाहनांसमोर हायवा गाडीतून मुरूम टाकून रस्ता अडविल्याचा प्रकार गुरुवारी (ता. २२) सायंकाळी घडला. तसेच कनेरसर (ता.खेड) येथील हजारेवस्ती परिसरातील शासनाच्या संपादित जमिनीत दोन जेसीबीच्या साहाय्याने अवैध उत्खनन सुरू असल्याचे महसूल पथकाच्या निदर्शनास आले. याप्रकरणी खेड पोलिस ठाण्यात सात जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..याबाबत मंडल अधिकारी शिला शेवाळे यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी गणेश साहेबराव हजारे (रा. कनेरसर), सुयोग पांडुरंग पानसरे (रा. पाबळ, ता. शिरूर) यांच्यासह स्कुटीवरील दोन अनोळखी व्यक्ती, हायवा चालक आणि दोन जेसीबी चालकांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदविला आहे..फिर्यादीनुसार, गुरुवारी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास तहसीलदार प्रशांत बेडसे, निवासी नायब तहसीलदार चेतन मोरे, मंडल अधिकारी शिला शेवाळे, संबंधित ग्राममहसूल अधिकारी व महसूल कर्मचारी असे पथक अवैध गौण खनिज उत्खननावरील कारवाईसाठी राजगुरुनगर येथून पाबळ रस्त्याने जात होते. सायंकाळी सातच्या सुमारास निमगाव हद्दीत खेड सिटी परिसरात मुरूम वाहतूक करणारी हायवा गाडी पथकाच्या निदर्शनास आली. पथकाने या गाडीचा पाठलाग सुरू केला..दरम्यान, हायवाच्या मागून आलेल्या स्कुटीवरील दोन व्यक्तींनी पथकाच्या वाहनांसमोर स्कुटी आडवी लावून रस्ता अडविल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यानंतर पथकाने हायवाचा पाठलाग सुरू ठेवला. रेटवडी येथील कॅनॉल रस्त्यावर सायंकाळी सव्वासातच्या सुमारास हायवा चालकाने गाडीतील मुरूम पथकाच्या वाहनांच्या जवळ रस्त्यावर टाकला. त्यामुळे रस्ता अडविला गेला आणि पथकाला पुढे जाता आले नाही. यानंतर चालक हायवासह तेथून पसार झाला..त्यानंतर सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास पथक कनेरसर येथील हजारेवस्ती परिसरातील एमआयडीसीसाठी संपादित करण्यात आलेल्या गट क्रमांक १४८६ मध्ये पोहोचले. तेथे दोन जेसीबीच्या साहाय्याने उत्खनन सुरू असल्याचे आढळले. पथकाची वाहने दिसताच जेसीबी चालकांनी यंत्रे सुमारे २०० मीटर अंतरावर नेऊन उभी केली आणि तेथून पळ काढला. या ठिकाणी अंदाजे २७०० ब्रास मुरूम उत्खनन करून त्याची चोरी केल्याचे दिसून आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या गणेश हजारे याच्याकडे जेसीबीबाबत विचारणा केली असता, संबंधित जेसीबी स्वतःचे असल्याचे आणि हायवा गाडी सुयोग पानसरे याची असल्याचे त्याने सांगितल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या प्रकरणी खेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस निरीक्षक सुभाष चव्हाण करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.