पुणे - पुणेकरांना मोजूनमापून पाणी देण्यासाठी आखलेल्या समान पाणीपुरवठा योजनेतील मीटर बसविण्याच्या कामाला वेग आला आहे. त्यामुळे आता बेकायदा नळजोडांचे राजकीय आणि प्रशासकीय "कनेक्‍शन' सापडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. परवानगी न घेता आणि जलवाहिनीतून अधिक क्षमतेचा नळजोड जोडून घेतलेल्यांचा पाणीपुरवठा बंद होणार आहे. या कारवाईमुळे पाण्याची बचत होऊन सर्व भागांना पुरेसे पाणीही मिळेल. समान पाणीपुरवठा योजनेला गती देण्याच्या हालचाली महापालिकेने सुरू केल्या आहेत. या योजनेतून जलवाहिन्यांसाठी खोदाई, टाक्‍यांची कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचवेळी मीटर बसविण्याचीही कामे हाती घेतली आहे. ही कामे करताना विशेषत: सिंहगड रस्ता, कात्रज, धनकवडी आदी भागांत बेकायदा नळजोड असल्याचे महापालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. तेव्हाच, शहरात पावणेअकरा लाख मिळकती असतानाही जेमतेम अडीच-पावणेतीन लाखच नळजोड असल्याचे महापालिकेच्या नोंदीवरून आढळून आले आहे. अशा परिस्थितीत महापालिकेनेच केलेल्या जलवाहिन्यांच्या खोदाईत शेकडो नळजोड बेकायदा असल्याचे दिसून आले. मात्र, त्यावर कारवाई झाली नाही. राजकीय आणि क्षेत्रीय कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांमुळेच सर्रास परवानगी न घेता नळजोड घेतले जात असल्याची कबुली पाणीपुरवठा खात्यातील अधिकाऱ्यांनी दिली होती. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप महापालिकेकडे नोंदीच नाही

पुणे शहरात नेमक्‍या कोणत्या भागांत किती नळजोड आहेत, त्या जलवाहिन्यांचा आकार किती आणि मुळात परवानगी आहे का?, याबाबतच्या नोंदी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा खात्याकडे नाहीत. त्यामुळेच गेल्या काही वर्षांत विशेषत व्यावसायिकीकरणांसाठी हवे तसे नळजोड पाणी पुरवठा जलवाहिन्यांतून घेतल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. बेकायदा नळजोडणीचा वाद न्यायालयातही गेला आहे. समान पाणीपुरवठा योजनेतील मीटरच्या कामासाठी ठेकेदार, त्यांच्याकडील कामगार नागरिकांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे महापालिकेतील सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनी नजरेत आणून दिले आहे. त्यानंतर मीटर बसविण्यासाठी पैशांची मागणी केली जात असल्याचे सांगत, नागरिकांनी बळी पडू नये, असे आवाहन महापालिकेच्या पाणीपुरवठा खात्याचे प्रमुख अनिरुद्ध पावस्कर यांनी केले आहे. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा अशी आहे स्थिती...

10 लाख 61 हजार -पुणे शहरातील मिळकती

8 लाख 50 हजार - निवासी मिळकती

2 लाख 11 हजार - व्यावसायिक मिळकती

2 लाख 70 - एकूण नळजोड बेकायदा नळजोडांचा परिणाम

- काही भागात कमी दाबाने पाणीपुरवठा

- पाणीपट्टीचा महसूल बुडतो

- अनेकदा पाणी पुरवठा विस्कळित होतो बेकायदा नळ जोडण्याच्या तक्रारी आहेत ते तोडण्यात येतील. मात्र, मीटर अधिकृत नळजोड असलेल्याच ठिकाणी मीटर बसविण्यात येत आहेत. आतापर्यंत 23 हजार मीटर बसविण्यात आलेले आहेत.

- अनिरुद्ध पावस्कर, प्रमुख, पाणी पुरवठा विभाग महापालिका

