माण नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा; १२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

माण नदीपात्रात अवैध
वाळू उपशावर कारवाई
दोन वाहनांसह १२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला, ता. ९ : वाढेगाव (ता. सांगोला) येथील फुले फार्म हाउसजवळ माण नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा सुरू असताना सांगोला पोलिसांनी गुरुवारी (ता. ८) सकाळी कारवाई केली. यावेळी वाळूने भरलेले आणि वाळू भरण्यासाठी उभे असलेली दोन डंपिंग वाहने आढळून आली. पोलिसांनी दोन्ही वाहनांसह १२ लाख ७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. या कारवाईत अक्षय आप्पासो भोसले (वय २६, रा. मिरज रोड, सांगोला) याला ताब्यात घेतले असून, दुसरा चालक पसार झाला.
पोलिस निरीक्षक राहुल देशपांडे यांच्या आदेशानुसार पोलिस कर्मचारी गुरुवारी वाढेगाव बीट हद्दीत अवैध धंद्यांविरोधात गस्त घालत होते. त्यावेळी गोपनीय बातमीदाराकडून फुले फार्म हाउसजवळ माण नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सकाळी सुमारे ६.२० वाजता घटनास्थळी धाव घेतली. तेथे दोन डंपिंग वाहने उभी असल्याचे दिसले. एका वाहनात अंदाजे एक ब्रास वाळू भरलेली होती, तर दुसऱ्या वाहनात वाळू भरण्याचे काम सुरू होते. पोलिसांना पाहताच एका वाहनाचा चालक पसार झाला; तर दुसऱ्या वाहनाच्या चालकाला पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्याचे नाव अक्षय आप्पासो भोसले असल्याचे निष्पन्न झाले.
या कारवाईत सुमारे ६ लाख ७ हजार रुपये किमतीचे वाळूसह एक डंपिंग वाहन आणि ६ लाख रुपये किमतीचे दुसरे डंपिंग वाहन, असा एकूण १२ लाख ७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. दोन्ही वाहनांना नोंदणी क्रमांक नसल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे. शासनाची रॉयल्टी न भरता आणि आवश्यक परवानगी न घेता वाळू उपसा करून पर्यावरणाचा ऱ्हास केल्याप्रकरणी अक्षय भोसले आणि एका अनोळखी वाहन चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस कर्मचारी धीरजकुमार दिलीप लवटे यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली असून, पसार झालेल्या चालकाचा शोध सुरू आहे.
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