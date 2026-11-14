माण नदीपात्रातून अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक; चार लाख सात हजारांचा मुद्देमाल जप्त

पोलिसांचा इशारा धुडकावून
पळवली अवैध वाळूची ट्रक
सांगोला, ता. १४ : माण नदीच्या पात्रातून विनापरवाना वाळू उत्खनन करून तिची अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनचालकाने पोलिसांचा थांबण्याचा इशारा धुडकावून वाळूने भरलेले वाहन भरधाव वेगाने पळवून नेल्याची घटना शनिवारी (ता. १४) सकाळी कोपटे वस्ती ते सावे (ता. सांगोला) दरम्यान घडली. याप्रकरणी वाहनमालक आण्णा सिदा खांडेकर (रा. सावे) यांच्याविरुद्ध सांगोला ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत पोलिस कॉन्स्टेबल निलेश ढोबळे यांनी फिर्याद दिली आहे.
अवैध वाळू वाहतूक सुरू असल्याची माहिती मिळताच शनिवारी सकाळी आठच्या सुमारास वाढेगाव शिवारात पोलिस गेले. अशोक लेलँड कंपनीची राखाडी रंगाची बडा दोस्त मालवाहू गाडी वाळूने भरून जाताना दिसली. पोलिसांनी वाहनचालकाला थांबण्याचा इशारा केला; मात्र पोलिसांना पाहूनही त्याने वाहन न थांबवता भरधाव वेगाने पळवून नेले. गावात चौकशी केली असता, हे वाहन आण्णा सिदा खांडेकर यांचे असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. या कारवाईत चार लाख रुपये किमतीचे मालवाहू वाहन आणि त्यातील अंदाजे सात हजार रुपये किमतीची एक ब्रास वाळू, असा एकूण चार लाख सात हजार रुपयांचा मुद्देमाल असल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. वाहनमालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
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