Junnar Khirehwar News: जुन्नरच्या खिरेश्वरमध्ये माती माफियांवर महसूल विभागाची धडक कारवाई; अवैध माती वाहतूक करणारे वाहन जप्त

जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील खिरेश्वर येथे मातीमाफियांच्या विरोधात महसूल विभागाने बेधडक कारवाई करत माती माफियांच्या विरोधात महसूल विभागाने कंबर कसल्याचे या कारवाईतून दिसून येत आहे. तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील पेसा क्षेत्रातील गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मातीसह गौण खनिजांचे उत्खनन व वाहतूक सर्रासपणे होत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक नागरिक व विविध संस्थांकडून केल्या जात होत्या. या तक्रारींची दखल घेत तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांच्या नेतृत्वाखालील महसूल विभागाच्या पथकाने बुधवार ता. 15 रोजी खिरेश्वर येथे कारवाईचा बडगा उचलला. .खिरेश्वर परिसरात अनधिकृतपणे मातीचे उत्खनन व वाहतूक होत असल्याची माहिती महसूल प्रशासनाला मिळाली. या माहितीच्या आधारावर तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी या स्वतः पुढाकार घेत महसुलच्या पथकाला सोबत घेऊन संबंधित ठिकाणी धाव घेतली. या दरम्यान गाडी क्रमांक MH 14 MB 2277 हे वाहन माती वाहतूक करताना आढळले. या वाहनात जवळपास पाच ब्रास इतकी माती आढळून आली. या वाहनाद्वारे अनधिकृतपणे माती वाहतूक केली जात असल्याने या वाहनावर तसेच वाहनचालकावर पथकाकडून कारवाई करण्यात आली..याप्रसंगी या अनधिकृत माती वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर तहसीलदार बाळासाहेब सिरसठ या या नेतृत्वाखाली मढचे मंडळ अधिकारी शिवराम देष्टेवाड, ग्राम महसूल अधिकारी प्रमिला दगडे, सज्जाक शेख, संतोष पांदे यांच्या पथकाने कारवाई केली..पश्चिम आदिवासी भागामध्ये अनधिकृतपणे गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर यापुढील काळात कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. स्थानिक शेतकऱ्यांनी माती माफियांच्या अमिषाला बळी पडून मातीची विक्री करू नये. महसूल विभागाच्या वतीने आदिवासी भागातील माती चोरी रोखण्यासाठी रात्रंदिवस पथके तैनात करण्यात येणार असल्याचा इशारा तहसीलदार बाळासाहेब सिरसट यांनी दिला आहे.