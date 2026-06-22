पुणे

रुई परिसरात विनापरवाना लाकूड वाहतुकीवर कारवाई

रुई परिसरात विनापरवाना लाकूड वाहतुकीवर कारवाई
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बारामती, ता. २२ : रुई (ता. बारामती) गावच्या हद्दीत बारामती एमआयडीसी रस्त्यावर वनविभागाने सापळा रचून विनापरवाना लाकूड वाहतूक करणारा टेम्पो जप्त केला. या कारवाईत ८ ते ९ टन कडुनिंब व जांभळाचे लाकूड हस्तगत करण्यात आले असून, वनगुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वनरक्षक संतोष जराड व त्यांच्या पथकाला गस्तीदरम्यान टाटा कंपनीचा एक पांढऱ्या रंगाचा टेम्पो संशयास्पदरित्या आढळला. तपासणी केली असता, त्यात कडुनिंब आणि जांभूळ प्रजातीचे तोडलेले लाकूड विनापरवाना वाहून नेले जात असल्याचे समोर आले. वनविभागाच्या पथकाने मुद्देमालासह टेम्पो ताब्यात घेऊन कार्यालयात जमा केला आहे. या कारवाईदरम्यान वाहन चालक फरार झाला असून, चालक व मालकावर भारतीय वन अधिनियमांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. ही कारवाई सहाय्यक वनसंरक्षक अतुल जैनक यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनपरिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी शिंदे, वनपाल एस.आर. उंडे आणि संतोष जराड यांनी केली. पुढील तपास वनविभाग करत आहे.

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कडुनिंब आणि जांभळाचे लाकूड
वनगुन्हा बारामती
भारतीय वन अधिनियमाची माहिती
बारामती वनरक्षकांनी केलेल्या कारवाया
पांढऱ्या रंगाच्या टेम्पोची तपासणी
वनपाल एस.आर. उंडे
वनरक्षक संतोष जराड
सहाय्यक वनसंरक्षक अतुल जैनक
बारामतीत वनसंरक्षण
वनपरिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी शिंदे
वाहन चालक फरार
वनविभागाची पुढील तपास