Hadapsar News : हडपसरमध्ये गावठी दारूचे थैमान, पाच जणांचा मृत्यू

हडपसर - पिंपरी चिंचवड मधील फुगेवाडी गावठी दारू प्रकरण ताजे असतानाच आज (ता. २९) हडपसर येथे गावठी दारू प्राशन केल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी हे पाचही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविले असून दारू विक्रेत्या मालकाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, मृतांचे नातेवाईक व परिसरातील नागरिकांनी फोफावलेल्या अवैद्य दारू धंद्या विरोधात संताप व्यक्त केला आहे..राहुल शरद क्षीरसागर (वय ४५), विजय भूकुरलाल शर्मा (वय ४५), अरुण वामन डाडर (वय ६०), तिघेही राहणार पांढरे मळा, सर्वे नंबर २५७, हडपसर, पुणे तसेच, अशोक रमेश चव्हाण व दत्ता माधवराव सुर्यवंशी (वय ५५) राहणार ससाणेनगर अशी मृतांची नावे आहेत. बुधवारी (ता. २७) रात्री दारू पिऊन आल्यानंतर या सर्वांना मळमळ, डोळ्यांवर अंधारी येणे, तोंडाला फेस येणे व उलट्यांचा त्रास होत असल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांना ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..त्यात त्यांचा मृत्यू झाले असल्याचे मृतांच्या नातेवाईकांना सांगितले. यावेळी काही कार्यकर्ते व नागरिकांनी पांढरेमळा व मंत्री मार्केट येथील गावठी दारूचा अड्डा उध्वस्त केला. एकाच भागातील एकाचवेळी सहा जणांना जीव गमवावा लागल्याने परिसरात शोककळा पसरण्याबरोबरच संतापाचे वातावरणही निर्माण झाले आहे.दरम्यान, आमदार रोहीत पवार यांनी मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेवून सांत्वन करीत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली. ते म्हणाले, "मृतांच्या कुटुंबांना पोलिसांकडून मृत्यूचे खोटे कारण सांगितले गेले असेल, तर ते अत्यंत गंभीर आहे. यातील सत्य बाहेर आलेच पाहिजे. यामधील दोषींना कोणतेही राजकीय किंवा प्रशासकीय संरक्षण मिळू नये.".फुगेवाडी पाठोपाठ हडपसर परिसरातील गावठी दारूमुळे झालेल्या मृत्यू प्रकरणाने शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे. ही दारू एकाच ठिकाणाहून वेगवेगळ्या ठिकाणी विक्रीसाठी गेली असल्याने त्यातील मृतांची व रूग्णांची संख्या वाढण्याची शक्यता नागरिकांकडून व्यक्त केली जात आहे.मृत विजय शर्मा यांच्या पत्नी बिजलीदेवी म्हणाल्या "पती शर्मा हे मजुरी काम करत होते. ते दररोज दारू पिऊन येत होते. बुधवारीही ते दारू पिऊन आले होते. पहाटे त्यांनी आपल्या डोळ्यावर अंधारी आली असून पाठही दुखत असल्याचे सांगितले. त्यांना रूग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्यांचा दारूने घात केला." राहुल क्षीरसागर यांच्या नातेवाईक ज्योती खंडागळे म्हणाल्या, "राहुल बिगारी काम करीत होता त्याला पत्नी व दोन मुले आहेत. बुधवारी रात्री दारू पिऊन आला व गुरुवारी सकाळी त्यांचा मृत्यू झाला.".दत्ता सूर्यवंशी यांचा मुलगा दर्शन सूर्यवंशी म्हणाला, "वडील रात्री दारू पिऊन आले त्यानंतर त्यांना त्रास होऊ लागल्याने रुग्णालयात दाखल केले मात्र गुरुवारी त्यांचा मृत्यू झाला." अशोक चव्हाण हे गंगा रेसिडेन्सी मध्ये वॉचमन म्हणून काम करत होते. पूर्वी ते महेश बँकेतही या प्रकारचे काम करीत होते. येताना दारू पिऊन येत होते. आज याच दारूमुळे त्यांचा मृत्यू झाला असल्याचे मुलगा यश चव्हाण यांनी सांगितले..आपले जवळचे दोन नातेवाईक गमावलेल्या येथील रहिवासी सुनंदा साबळे म्हणाल्या, 'गेली चाळीस वर्षांपासून मी येथे राहते. तेंव्हापासून येथील दारूधंदा मी पाहते. तो कधी बंद असतो तर कधी चालू होतो. मात्र, पोलिस काहीही करीत नाहीत. जवळच्या नातेवाईकांचा दारूने घात केला आहे. तर, गणेश जगदने या एका नातेवाईकावर उपचार सुरू आहेत. सरकारने एक वेळेस खायला नाही दिले तरी चालेल पण, दारू बंद करण्याची मोठी गरज आहे.'.