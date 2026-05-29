Hadapsar News : हडपसरमध्ये गावठी दारूचे थैमान, पाच जणांचा मृत्यू

death by alcohol poisioning

कृष्णकांत कोबल
Updated on

हडपसर - पिंपरी चिंचवड मधील फुगेवाडी गावठी दारू प्रकरण ताजे असतानाच आज (ता. २९) हडपसर येथे गावठी दारू प्राशन केल्याने पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी हे पाचही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविले असून दारू विक्रेत्या मालकाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. दरम्यान, मृतांचे नातेवाईक व परिसरातील नागरिकांनी फोफावलेल्या अवैद्य दारू धंद्या विरोधात संताप व्यक्त केला आहे.

