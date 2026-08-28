Otur News : डायल ११२ च्या कॉलला तत्काळ प्रतिसाद; ओतूर पोलिसांनी वाचविले महिलेचे प्राण

ओतूर - डायल ११२ क्रमांका वरून प्राप्त झालेल्या आपत्कालीन कॉलची तात्काळ दखल घेत ओतूर पोलिसांनी प्रसंगावधान दाखवत साबळेवाडी (ता. जुन्नर) येथे धाव घेतली. घरगुती कारणातून एका महिलेने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती..साबळेवाडी येथे रेश्मा लक्ष्मण साबळे या महिलेने फाशी घेण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आले. घटनेची माहिती मिळताच ओतूरचे सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार जनार्दन सापटे आणि महिला पोलीस शिपाई संगीता दिघे यांनी विलंब न करता घटनास्थळी पोहोचत परिस्थिती हाताळली. त्यांनी तातडीने रुग्णवाहिकेला संपर्क साधला. रुग्णवाहिका घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर संबंधित महिलेला उपचारासाठी ओतूर येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. सध्या महिलेची प्रकृती व्यवस्थित असल्याची माहिती मिळाली आहे..संकटसमयी दाखविलेल्या प्रसंगावधानामुळे महिलेचे प्राण वाचविण्यात यश आले. पोलीस हवालदार जनार्दन सापटे व महिला पोलीस शिपाई संगीता दिघे यांच्या तत्परतेचे आणि कर्तव्यनिष्ठेचे कौतुक होत आहे.'संकटसमयी नागरिकांच्या मदतीला धावून जाणे, हाच खरा पोलीस धर्म,' या उक्तीचा प्रत्यय ओतूर पोलिसांच्या या तत्पर कारवाईतून आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.