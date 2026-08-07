पुणे

स्तनपान सप्ताहानिमित्त बारामतीत जनजागृती

स्तनपान सप्ताहानिमित्त बारामतीत जनजागृती
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बारामती, ता. ७ : माता व नवजात शिशूच्या सुदृढ आरोग्यासाठी स्तनपानाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याच्या उद्देशाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सर्वोपचार रुग्णालय व शासकीय महिला रुग्णालयाच्या सहकार्याने जागतिक स्तनपान सप्ताहानिमित्त विविध जनजागृतीपर उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.
या कार्यक्रमास महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. अंजली पाटील, स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. सचिन दगडे, पॅथॉलॉजी विभागप्रमुख डॉ. लीना नखाते, बालरोग विभागप्रमुख डॉ. समीर पवार, महिला रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. बापू भोई, मॅट्रन सीमा माने तसेच बालरोग विभागाच्या प्रमुख परिचारिका रजिता यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी गर्भवती व प्रसूत माता तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना स्तनपानाचे आरोग्यदायी फायदे, योग्य स्तनपानाची पद्धत आणि आईच्या दुधामुळे नवजात बालकाची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढण्यास होणारी मदत याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. जन्मानंतरच्या पहिल्या तासात स्तनपान सुरू करण्याचे महत्त्व आणि जन्मापासून पहिल्या सहा महिन्यांपर्यंत केवळ आईचे दूध देण्याबाबतही उपस्थितांना माहिती देण्यात आली. तज्ज्ञ डॉक्टरांनी स्तनपानामुळे बालकाच्या शारीरिक व बौद्धिक विकासाला चालना मिळते, तसेच सहा महिन्यांनंतर पूरक आहारासह दोन वर्षे किंवा त्यापुढेही स्तनपान सुरू ठेवणे आवश्यक असल्याचे सांगत मातांना वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मार्गदर्शन केले.

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