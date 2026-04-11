MPSC Double Success: फक्त २४व्या वर्षी एमपीएससीत दुहेरी यश; एकाग्रतेसाठी घरापासून दूर राहिलेल्या कामेश शर्माची प्रेरणादायी कामगिरी

पुणे : गावाकडून पुण्यात स्पर्धापरीक्षांसांठी येणाऱ्या विध्यार्थांची संख्या मोठी आहे. पण पुण्यातच कुटुंब असणारे आणि स्पर्धा-परीक्षांची तयारी करणारे विद्यार्थी खूप कमी आहेत. कामेश सुध्दा त्यापैकी एक आहे. विशेष म्हणजे, पुणे शहरात आई-वडील राहत असतानाही कामेशने अभ्यासासाठी स्वतःला कुटुंबापासून दूर ठेवले. त्याचे हॉस्टेल घरापासून अवघ्या २ किमी अंतरावर होते, तरीही अभ्यासाची लय तुटू नये म्हणून तो घरी जात नव्हता. इतकेच नव्हे, तर त्याने मेसची सोयही बाहेरच केली होती, जेणेकरून अभ्यासावर पूर्ण लक्ष केंद्रित करता येईल. या त्यागामुळेच तो यशस्वी झाला..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २०२४ च्या जाहिरातीअंतर्गत घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेत त्याची कर सहायक (Tax Assistant) आणि महसूल सहायक (Revenue Assistant) या दोन्ही पदांवर त्याची निवड झाली आहे. कामेशने या स्पर्धा परीक्षेची तयारी लवकर म्हणजे १२ वी पूर्ण झाल्यानंतर, वयाच्या १८ व्या वर्षापासूनच सुरू केली होती. सातत्यपूर्ण मेहनत आणि योग्य दिशेने केलेल्या प्रयत्नांमुळे त्याने २४ व्या वर्षी हे यश मिळवले..या भरती प्रक्रियेत तीन टप्पे होते. पूर्व परीक्षा १ जून २०२५ रोजी पार पडली, त्यानंतर मुख्य परीक्षा २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी झाली. पुढील टप्पा म्हणून टायपिंग परीक्षा २६ व २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घेण्यात आली..या यशामागे कुटुंबीयांचा मोठा वाटा असल्याचे कामेशने नमूद केले. आई-वडील आणि ताई यांचा पाठिंबा त्याच्यासाठी महत्त्वाचा ठरला. त्याचबरोबर, या क्षेत्रात अनेक वर्षांचा अनुभव असलेल्या वरिष्ठ मित्रमंडळींनी आणि यशस्वी मित्रांनी मौखिक मार्गदर्शन केले. आपल्या यशाबद्दल बोलताना कामेश म्हणाला, "या परीक्षेची तयारी करताना संयम राखून सातत्याने योग्य दिशेने कष्ट करत राहणे अत्यंत गरजेचे आहे. जिद्द आणि चिकाटीने परीक्षेला सामोरे गेले तर यश निश्चित मिळते.".