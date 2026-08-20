पुणे

आजचे कार्यक्रम

आजचे कार्यक्रम
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आज साताऱ्यात

व्याख्यान
ज्येष्ठांच्या जीवनात हसण्याचे महत्त्व या विषयावर लेखक सुरेश शिंगटे यांचे व्याख्यान
आयोजक - कृतिशील निवृत्त अधिकारी कर्मचारी संघटना
वेळ - सायंकाळी चार
स्थळ - उज्जीवन बॅंक, हॉटेल सागर डिलक्स, सातारा.
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सत्कार समारंभ
पूर्वा ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने नगरसेवक विजय देसाई, फिरोज पठाण यांचा सत्कार समारंभ
स्थळ - पूर्वा ज्येष्ठ नागरिक भवन, श्रीमंत छत्रपती सुमित्राराजे भोसले उद्यान, सातारा.
वेळ - सायंकाळी पाच
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साताऱ्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रम
importance of laughter in elderly life
Suresh Shingate lecture Satara
happiness talk for seniors
Satara events 2023
laughter benefits for senior citizens
workshops on aging gracefully
community programs for elderly
health benefits of laughter
relationship-building for seniors
social activities in Satara
elder empowerment events Maharashtra
life skills for seniors in India
cultural programs for older adults
laughter yoga for senior citizens
support groups for elderly in Satara
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हसण्याचे महत्त्व
सुरेश शिंगटे व्याख्यान सातारा
आनंदाचे महत्त्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी
हसण्याचे कार्यशाळा
समाजिक क्रियाकलाप ज्येष्ठांसाठी साताऱ्यात
वृद्धांसाठी जीवन कौशल्य व कार्यशाळा
माजी अधिकाऱ्यांसाठी उपक्रम
वृद्धांची नाती आणि आनंद
ज्येष्ठ नागरिक संघटनांचे महत्त्व
हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ लाफ्टर
वरिष्ठ नागरिकांचे सुदृढ जीवन
समर्थन गट ज्येष्ठांसाठी
हसण्याचे योग साधना
आनंदी वृद्ध जीवनासाठी उपक्रम
आनंद आणि एकता वृद्धांसाठी
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