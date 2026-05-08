Ashtavinayak Temples : गणेश भक्तांसाठी महत्त्वाची बातमी! मोरगाव, थेऊर आणि सिद्धटेक येथील अष्टविनायक मंदिरे महिनाभर राहणार बंद

पुणे - महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागामार्फत अष्टविनायक गणपती मंदिरांच्या जतन, देखभाल आणि संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. या कामाच्या पार्श्वभूमीवर, चिंचवड देवस्थान ट्रस्टच्या अखत्यारीत येणारी 'श्री क्षेत्र मोरगाव, श्री क्षेत्र थेऊर आणि श्री क्षेत्र सिद्धटेक' ही तीन मंदिरे '१० मे २०२६ ते ९ जून २०२६' या कालावधीत भाविकांसाठी पूर्णपणे बंद राहणार आहेत..पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या दोन महिन्यांपासून या मंदिरांच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. सध्या मुख्य मंदिर आणि परिसरातील दगडी बांधकामाचे जतन व संवर्धनाचे काम प्रगतीपथावर आहे. विशेषतः मंदिराचा गाभारा आणि सभामंडप येथे पौराणिक काळाप्रमाणे मूळ सुबक दगडी बांधकाम करण्याचे काम केले जाणार आहे..मंदिरे बंद ठेवण्याचे कारण -जतन आणि संवर्धनाचे काम सुरू असताना भक्तांच्या सततच्या वावरामुळे कामात अडथळा निर्माण होऊ शकतो. तसेच कामाचा कालावधी वाढण्याची शक्यता असल्याने, भाविकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि काम जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. धर्मादाय आयुक्त, पुणे विभाग यांच्या सूचनेनुसार आणि पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली हा निर्णय ट्रस्टने घेतला आहे..महत्वाच्या सूचना -नित्य पूजा - मंदिरे दर्शनासाठी बंद असली तरी श्रींची नित्य पूजा, अर्चा आणि इतर धार्मिक विधी परंपरेनुसार सुरू राहतील.दर्शन सुविधा - या कालावधीत 'थेट दर्शन' किंवा मंदिर परिसरात प्रवेशाची कोणतीही सुविधा उपलब्ध असणार नाही.प्रवेशावर निर्बंध - मंदिर परिसरात केवळ पुजारी, संवर्धन कामाची यंत्रणा, अधिकृत कर्मचारी आणि विश्वस्त यांनाच प्रवेश दिला जाईल..चिंचवड देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त 'मंदार महाराज देव' यांनी सर्व गणेश भक्त, स्थानिक नागरिक आणि ग्रामस्थांना या कामाचे महत्त्व ओळखून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. १० जून २०२६ पासून ही मंदिरे पुन्हा भाविकांसाठी खुली होण्याची शक्यता आहे.