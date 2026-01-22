पुणे

Pune Election 2026 : महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित, पुण्यात सभागृहनेता आणि स्थायी अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच

Pune municipal election : महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित असल्याने पुणे महापालिकेतील सभागृहनेते व स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी जुन्या पुरुष नगरसेवकांमध्ये जोरदार स्पर्धा सुरु आहे.
sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे : पुण्याचे महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने आता महापालिकेतील सभागृह नेते पद, स्थायी समिती अध्यक्ष या पदासाठी पुरुष नगरसेवकांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरु झाली आहे. महापौरपद नाही तर नाही, शहराचा कारभार हाकण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेत ही दोन्ही पदे महत्त्वाचे असल्याने ते तरी आपल्या पदरात पडावेत यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नगरसेवकांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे.

