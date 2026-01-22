Pune Election 2026 : महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित, पुण्यात सभागृहनेता आणि स्थायी अध्यक्षपदासाठी रस्सीखेच

पुणे : पुण्याचे महापौरपद महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने आता महापालिकेतील सभागृह नेते पद, स्थायी समिती अध्यक्ष या पदासाठी पुरुष नगरसेवकांमध्ये जोरदार रस्सीखेच सुरु झाली आहे. महापौरपद नाही तर नाही, शहराचा कारभार हाकण्यासाठी आणि निर्णय प्रक्रियेत ही दोन्ही पदे महत्त्वाचे असल्याने ते तरी आपल्या पदरात पडावेत यासाठी भाजपच्या वरिष्ठ नगरसेवकांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली आहे..पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीत १६५ पैकी ११९ जागा जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. २०१७ मध्ये भाजपला पहिलेंदाच बहुमत मिळाल्याने या सत्तेमध्ये आपण भागीदार व्हावे, महत्त्वाचे पद मिळाले पाहिजे अशी अपेक्षा नगरसेवकांची होती. त्यात मुळचे भाजपचे नसलेले व अन्य पक्षातून आलेल्या नगरसेवकांनीही स्थायी समिती, शहर सुधारणा या समित्यांमध्ये स्थान मिळावे, अध्यक्षपद मिळावे यासाठी प्रयत्न केले होते. पण बाहेरून आलेल्या बहुतांश मंडळींना बाहेरच ठेवण्यात आले होते. तर महापालिकेतील महापौर, सभागृहनेता, स्थायी समितीचे अध्यक्षपद हे प्रमुख काही नगरसेवकांकडेच ठेवण्यात आले होते. त्याचा फटका भाजपच्या काही जुन्या नगरसेवकांनाही बसला होता..Chhatrapati Sambhajinagar News : महापौरपद ‘एसटी’ला सुटल्यास भाजपची अडचण; अनुसूचित जमातीचा एकही सदस्य नाही; ठाकरेसेना, एमआयएमकडे पर्याय.२०२६ मध्ये भाजपची पुन्हा एकदा सत्ता आली आहे, आधीपेक्षा जवळपास २१ नगरसेवक जास्त निवडून आले आहेत. पण यामध्ये नव्या नगरसेवकांनी संख्या सुमारे ४० इतकी आहे. त्यामुळे जुन्या नगरसेवकांना या वेळी आपल्या पदरात महत्त्वाचे पद पडेल अशी अपेक्षा आहे. शहराध्यक्ष धीरज घाटे, गणेश बिडकर, श्रीनाथ भिमाले, राजेंद्र शिळीमकर यांच्यासह अन्य नगरसेवक महापौरपदासाठी इच्छुक होते. त्यांचे शहरात अनेक ठिकाणी भावी महापौर असे उल्लेख करून कार्यकर्त्यांनी फ्लेक्सबाजी केली होती. .पण महापौर पद महिलेसाठी आरक्षित झाल्याने या नगरसेवकांची संधी हुकली आहे. सभागृहनेतेपद हे महत्त्वाचे असून तेथे अनुभवी व्यक्तीची आवश्यकता असते. तेथे त्यामुळे या प्रमुख नगरसेवकांपैकी कोणाला ही जबाबदारी मिळेल हे बघणे आवश्यक आहे. तसेच स्थायी समिती अध्यक्षपदासाठी जुने नगरसेवक प्रयत्न करतील. त्यामध्ये शिळीमकर, अनिल टिंगरे, दिलीप वेडे पाटील, श्रीकांत जगताप, राजाभाऊ बराटे, प्रसन्न जगताप, महेश बावळे, अजय खेडेकर, विशाल धनवडे, सनी निम्हण आदींचा यामध्ये विचार होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.